Çalıştığı Otelin kasasından para çaldı

Gönyeli'de otel soygunu meydana geldi, Gönyeli'de bir otelde çalışan şahıs, resepsiyonda bulunan kasadan paraları çaldı. Bahse konu şahıs, polis tarafından tutuklandı.

Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:



08-12 Mart 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan B.Y.(E-29)’nin, resepsiyonda bulunan kasa içerisinde muhafaza edilen 100 ABD doları, 500 Euro ve 2000 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.