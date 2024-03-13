Yağma Hasan’ın böreği

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştığı şirkette, sattığı 457 kilo su böreğinin bedeli olan 56 bin 600 TL parayı, 11 adet sahte fatura düzenleyerek şirkat eden Tuna Keskiner, 10 ay sonra farkedilerek yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının, 2023 yılı Mayıs ayı içerisinde, pazarlamacı olarak görev yaptığı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette, şirkete ait toplamda 457 kilo su böreğini, farklı tarihlerde satarak, elde ettiği 56 bin 600 TL parayı sirkat ettiğini açıkladı. Polis, zanlının konu suçu 11 adet faturayı sahteleyerek işlediğini söyledi. Polis, zanlının, Lefkoşa’da işlemiş olduğu başka bir müstahtem tarafından sirkat suçu nedeniyle, soruşturmasının tamamlanmasının ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde önceki gün teslim alındığını anlattı.

Polis, gönüllü ifade veren zanlının, 11 adet faturaya, hayali isimler yazarak, “teslim aldım” ibaresi yazarak konu faturaları sahteleyerek konu suçu işlediğini itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

