Düzenleme geçici

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği ile cezaevinde örgütlü 3 sendika 2 Ocak’ta emekliye ayrılacak Merkezi Cezaevi Müdürü’nün yerine dışarıdan atama yapılabilmesini öngören yasa değişikliğine karşı çıktı.

Yasa değişikliğinin ele alınacağı teknik kurul öncesi İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Gö-revlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMUİŞ) yetkilileri, Merkezi Cezaevi’ne dı-şarıdan müdür atanmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Basın açıklaması yapıldığı sırada sendika yetkililerinin yanına gelip onları dinleyen İçişleri Bakanı Dur-sun Oğuz ise, cezaevinde çalışma barışını bozacak hiçbir adım atılmayacağını, söz konusu düzenleme-nin geçici olduğunu kaydetti.

Basın açıklamasında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi Müdürü emekliye ayrılacağından yeni müdür atanacağını ancak cezaevin-de terfiler açılmadığı için mevcut yasaya göre aranan nitelikte biri bulunmadığını söyledi.

Terfilerin açılmamasında İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğu olduğunu da savunan Bengihan, teşkilat yasasındaki yeni düzenlemeyle, polis subaylarının da Merkezi Cezaevi’ne müdürü olmasına kapı açıla-cağını söyledi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da, yasa tasarının polise ve gardiyanlara karşı bir hamle olduğunu savundu.

Cezaevine yıllarını verenler için bakanlığın terfi açmadığını da ileri süren Metin Atan, Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın 2 Ocak’ta emekli olacağının belli olduğunu ancak bu düzenlemenin son dakikaya bırakıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Genel Sekreteri Asım Kamacı, kurumsal hafızanın devamı için atamanının Merkezi Cezaevi’nden olması gerektiğini belirtti.

Oğuz: Sakladığımız bir şey yok

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sendikaların bu düzenlemenin siyasi amaçla yapıldığı açıklamalarını eleş-tirdi.

“Sakladığımız bir şey yok, kimseyle pazarlık yaptığımız da yok” diyen Oğuz, kapılarının herkese açık olduğunu, süreçlerin de birlikte yönetildiğini söyledi.

“Konuşulur, doğru, ortak yol birlikte bulunur… Çalışan bir sistemi bozma niyetimiz yok” diyen İçişleri Bakanı Oğuz, cezaevinde, yükselme yerlerinin açılmamasının sorumluğunu sadece hükümete ya da İçişleri Bakanlığı’na bağlamanın doğru olmadığını kaydetti.

Dursun Oğuz, sendikaların da burada öz eleştiri yapması gerektiğini ifade ederek, “Bugüne kadar bu-nun yapılmaması eksiklik mi? ‘Evet’…Bunda hepimizin sorumluluğu var… Sendikaların da bizim de… ” şeklinde konuştu.

Cezaevinde çalışma barışını bozacak bir adım atılmayacağını dile getiren Oğuz, “Dayatmamız, diret-memiz de yok. Olmadı…Bu düzenleme geçici, bugünkü koşulla ilgili… Yükselme yerleri açıldığında sis-tem zaten kendiliğinden yoluna girecek” dedi.

