‘Egemenlik ve garanti’

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşın ana gündemi ekonomi ve pahalılık olsa da Kıbrıs adasının dibinde yaşanan savaşlar herkesi tedirgin ediyor.

Orta Doğu’da giderek yayılan ve İran’a kadar sıçrayan savaşın, Kıbrıs’ı etkilemesinden korkan vatandaşlar, kalıcı bir çözümün şart haline geldiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Kıbrıs Türk’ünün güvenliğini ve egemenliğini sağlama alacak bir çözüm istediğini ifade etti.

Ne dediler…?

Taner Tüm

“Ortadoğu’daki savaşa baktığımız zaman Kıbrıs’ta çözümün önemini daha iyi anlıyoruz. Ortadoğu’daki savaşla ilgili endişelerimiz vardır. Çözüm noktasında en önemli şartımızın serbestlik olması gerektiğini düşünüyorum. Çok çektik ve hala çekiyoruz o nedenle iki ayrı devletli bir çözümle artık bu sorunun ortadan kalkmasını istiyoruz.”

Hüsnü Gürboyoğlu

“Ortadoğu’daki savaşa baktığımız zaman Kıbrıs’ta çözümün önemini daha iyi anlıyoruz ancak bu gidişle Kıbrıs’ta bir anlaşma zor gibi görünüyor. Ortadoğu’daki savaşla birlikte burada da bir savaş çıkabilir diye düşünüyoruz. Kıbrıs’ta bir anlaşma halinde en önemli şartımızın egemenliğimizin korunması olmalıdır. Yıllardır cefa çekiyoruz ve artık bu noktada Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyoruz.”

Kubilay Kuyucuoğluları

“Ortadoğu’daki savaş olmadan önce bile bu ülkede bir çözümün olmasını savunuyordum Ortadoğu’daki savaşa baktığımızda çözümün önemini daha da net görüyoruz. Kıbrıs’ta bir çözümün olması noktasında en önemli şartımızın garantörlük olması gerekiyor.”

Ahmet Malyalızade

“Ortadoğu’daki savaşa baktığımız zaman Kıbrıs’ta çözümün daha da gerekli olduğunu görüyorum. Çözüm noktasında en önemli şartımızın iki devletli çözüm modeli olmalıdır. Kıbrıs artık bir olamaz çünkü Rumlara çok da güvenilmez. O nedenle iki devletli çözüm modelini destekliyorum.”

Kezban Amcaoğlu

“Ortadoğu’daki savaşa baktığımız zaman Kıbrıs’ta çözümün daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs’ta yıllardır beklenen bir çözüm var ancak bu kadar sene olmadığı için umudumuzu kaybettik. Olası bir anlaşmada en önemli şartımızın mülkler olması gerektiğini düşünüyorum.”

Hasan Özyürek

“Ortadoğu’daki savaşa baktığımız zaman Kıbrıs’ta çözümün gerekli olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs adası yüzyıllardır kilit konumdadır. Adanın çevresindeki yeraltı ve denizlerdeki kaynaklar nedeniyle daha da önem kazanmıştır. Bu noktada Kıbrıs’ta bir çözüm durumunda en önemli şartımızın iki ayrı devletli bir çözüm modeli olmalıdır. Savaşa baktığımızda sanki de üçüncü dünya savaşının zemini oluşturuluyor gibi. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz.”

İsmail Ömürsel

“Ortadoğu’daki savaşa baktığımızda Kıbrıs’ta bir çözümün önemini görüyoruz. Çözümün artık erken bir zamanda sağlanması gerekiyor ve hükümetten beklentimiz bir çözüm bulmalarıdır. Bir çözüm olması halinde en önemli şartımızın garantörlük olması gerekiyor. Türkiye’nin buradan çıkması ve garantörlüğün bitmesi demek Kıbrıs Türkü’nün bitmesi demektir.”

Arif Karşılı

“Ortadoğu’daki savaşa baktığımızda Kıbrıs’ta bir çözümün ne denli önemli bir konu olduğunu gösteriyor. Kıbrıs’ta barışın olması Kıbrıs üzerinden Ortadoğu’ya herhangi bir müdahale edilemeyeceğini sağlar. Barışın olmaması halinde müdahaleye imkan tanır. Kıbrıs’ta bir çözüm halinde en önemli şartımızın garantörlük olması gerekiyor. Bu garantörlük belki de Birleşmiş Milletler garantörlüğü olması bile gerekebilir.”