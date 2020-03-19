‘Eğilim o yönde’

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 26 Mart’a kadar olan idari izin ve işletmelerin kapalı olması sürecinin uzayabileceğini ifade etti.

Özersay, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası katıldığı Diyalog TV’nin canlı yayınında alınan kararlar ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Müdürü Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan Özersay, kişisel düşüncesinin tatilin 26 Mart tarihiyle sınırlı kalmayacağı ve uzatılması gerektiği şeklinde olduğunu söyledi.

Özersay, “Kendimi Bakanlar Kurulu’nun yerine koyamam, irade orasıdır ama eğilim, bu tatilin uzatılması yönündedir diyebilirim. Belli bir tarihten sonra her şey yolunda giderse belki bazı işletmelere izinler verebilir ama bugün bunu öngöremiyoruz henüz” dedi.



Biz bize kalabiliriz

Sınır kapılarındaki tedbirlerin önemine değinen Özersay, Güney Kıbrıs’ın aldığı tedbirleri de değerlendirdi.

Rum tarafının 27 Mart tarihi itibarı ile kendi vatandaşlarına dair sınır kapılarını kapamaya hazırlandığını söyleyen Özersay, bizim de bir noktadan sonra ‘biz bize’ kalabileceğimizi belirtti. “Ben en baştan beri sokağa çıkma yasağının da olabileceğini hep söyledim, kısmi ya da tam bir yasak” diyen Özersay, ancak olağanüstü halin bir sihirli değnek olmadığını kaydetti.

Kısa süre için İngiltere’ye gitmiş vatandaşlar olduğunu belirten Özersay, “Bu insanların dönüşüyle ilgili yardımcı olamazsak sıkıntı yaşanacak” dedi. Önceliği İngiltere’de yaşayan öğrencilere verdiklerini kaydeden Özersay, Cuma ve cumartesi olmak üzere iki charter uçuş ayarladıklarını söyledi. Uçuşlarla ilgili Türkiye’den de onay geldiği belirten Özersay, gelen öğrencilerin 14 gün boyunca belirlenen karantina merkezlerinde kalacağını söyledi.

Özersay, “Her kim olursa olsun KKTC’ye girdiğinde 14 günlük karantinaya girilecek” dedi.

Bazı vatandaşların da çocuklarının bulunduğu yerlerde kalmasını istediğini ifade eden Özersay, seyahat sırasında da bazı risklerin olduğunu belirtti.

Karantina alanlarının nereleri olacağıyla ilgili konuşan Özersay, birden fazla öğrenci yurdunun da bu amaca hizmet edeceğini belirtti. Bunun yanında başka butik otel gibi yerlerin de karantina alanı olacağını söyleyen Özersay, ‘Gelip karantinaya girmektense bazı insanların bulundukları yerlerde kalmalarını tercih ettiğini’ ifade etti.

Pile’deki uygulama

Karma köy Pile’den kuzeye geçişte yine 14 gün karantina mekanizmasını uygulamak zorunda olduklarını belirten Özersay, “Ne kadar yüksek ve başarılı uygulama yaparsak riski o kadar azaltırız” şeklinde konuştu. Pile’den geçişlerin serbest olduğunu anımsatan Özersay, ancak karantinanın şart olduğuna dikkat çekti.

Karantinada olan Alman turistlerin varlığı konusundaki soruyu da yanıtlayan Özersay, Alman büyükelçisi ile görüşmeler yaptıklarını anlattı. 14 günlük karantina süresinin hafta başında dolacağını anımsatan Özersay, turistleri peyder pey göndermek için çalışma yaptıklarını anlattı.

Kayıt dışı insanların varlığı

Bir şekilde öğrenci ya da kayıt dışı işçi olarak ülkede bulunan ve iş hayatının durmasından dolayı burada sıkıntı yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının varlığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özersay, “Mümkünse bu kayıt dışı kişilerin kendi ülkelerine dönüşlerini sağlayabilir miyiz diye bir çalışma oldu. “Bu insanları deport etseniz nereye göndereceksiniz?” diyen Özersay, bu konuda sıkıntı olduğunu belirtti.

Bu kişilerin şimdi çalışamadığını ve gelirlerinin bitme noktasında olması nedeniyle başka sorunlar yaşanabileceğini belirten Özersay, soruna çare aradıklarını belirtti.

Polise ben ihbar ettim

Yurt dışından gelen ve düne kadar kendi evinde, kendi kendini izole etmesi gereken fakat kurala uymayan 3 aileyi kendisinin polise şikayet ettiğine dikkat çeken Özersay, kapatması gereken ama kapatmayan dükkanları da 155’i arayarak bildirdiğini anlattı.

Ekonomik tedbirler

Ekonomik tedbirlerin alınacağını ancak sürecin ne kadar devam edeceğine yönelik bir belirsizlik olduğunu anlatan Özersay, “Borçlarla, çeklerle, borçların yapılandırılmasıyla, ortaya çıkacak işsizlikle ilgileneceğiz elbette ama bu soruların şu anda yanıtı yoktur. Bundan dolayı bir tedbir geliştiremiyoruz ama çalışmamız vardır ve bunu peyder pey işleme sokmaya çalışacağız” diye konuştu.

Örtülü ödenekler ve diğerleri

Maaşlar konusuna yönelik soruya karşılık Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun söylemini anımsattı. Özersay, Sayın Bakan “Toplayabildiğimiz kadarını paylaşacağız” dedi ve Amcaoğlu’na hak verdiğini belirtti.

Örtülü ödenek ve bazı başka ödenekler konusunun konuşulduğunu, kalem kalem bunların üzerinden geçirildiğini de söyleyen Özersay, çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Bakanlar Kurulu’ndan yeni kararlar

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’tan gelecekler de dahil olmak üzere, vatandaş ya da yabancı herkesin KKTC’ye girişinin ardından 14 gün süreyle merkezi karantinaya alınması kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısında, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ek olarak, hava veya kara kapılarından ülkeye giriş yapacak olan, KKTC ve Türkiye vatandaşları da dahil herkesin 14 gün süre ile merkezi noktalarda karantinaya alınması kararı aldıklarını söyledi.

Rum tarafına gidenler de karantinaya alınacak

Kıbrıs Rum Kesimine geçişlerin yasak olmadığını ancak geriye dönüşlerde 14 gün merkezi noktalarda karantinanın bu kişilere de uygulanacağını belirten Özersay, Güney Kıbrıs veya Türkiye’ye tedavi için gidip gelenler için ise, aldığı tedavinin devamı merkezi karantina noktalarında mümkün değilse, evde karantina uygulamasının değerlendirileceğini ve istisna gösterilebileceğini söyledi.

Özersay, Pile sakinleri ve İngiliz üsler bölgesinde ikamet eden Beyarmudu sakinlerinin de KKTC’ye geçmesi durumunda 14 gün merkezi karantina noktalarında karantinaya tabii olacaklarının da altını çizdi.

Merkezi karantina uygulamasının getirilmesiyle ülkeye girişlerde ciddi bir azalma yaşanmaya başlandığını kaydeden Özersay, önceki akşam ülkeye gelen uçakta 30, dün gelen uçakta 28, deniz yolu ile 3 kişi geldiğini ve bunların karantinaya alındığını ifade etti.

Eczane ve marketlerdeki uygulamalar

Bakanlar Kurulunun kasap, eczane ve marketlerin giriş ve çıkışlarında dezenfektan ilaç/sıvı zorunluluğunun da kararlaştırdığını ifade eden Özersay, buna ek olarak marketlerde kişiler arasında 2 metre mesafe olmasının da zorunlu hale geldiğini belirtti.

Özersay, buralarda görev yapan tezgahtar ve kasa görevlileri için de maske ve eldiven takması ve bunları her iki saatte bir değiştirmesinin de zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Özersay, denetimlerin belediyelerce yapılacağını kurallara uymayan mekanların da kapatılabileceğini vurguladı.

İstanbul’daki olayın detayları

İstanbul’a Fransa’dan gelen Kıbrıslı Türk’ün, karantina noktasına götürüldüğü sırada otobüsten indirilip özel bir araca bindirilmesi olayıyla ilgili olarak ise Özersay, kimseye torpil yapılmadığını, Türkiye’nin yurt dışındaki öğrencilerini ülkesine getirmek için girim başlattığı gibi kendilerinin de bunu yapmaya çalıştığını ifade etti.

Almanya, Fransa ve İspanyada eğitim gören Kıbrıslı Türklerin, Türk Hava Yolları ile ülkeye getirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Özersay, akşamki olayda sanki bir kişinin karantinadan çıkarılmaya çalıştığı algısının oluştuğunu kaydetti.

Özersay, “Bunun A veya B’nin çocuğu olmasının zerre kadar alakası yok, sizi temin ederim” dedi.

Birleşik Krallık’tan iki uçak gelecek

Birleşik Krallık’tan 20 ve 21 Mart’ta iki uçağın charter seferle gelmesinin söz konusu olduğunu belirten Özersay, özellikle Birleşik Krallık’ta öğrenim gören öğrencilere öncelik verileceğini vurguladı. Özersay, ikinci uçakta öğrencilerden yer kalması halinde, çeşitli nedenlerle İngiltere’ye giden ancak dönemeyen vatandaşlara da yer verilebileceğini söyledi. Özersay, bahse konu seferlerin Türkiye’de sadece touch-down yaparak ülkeye gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Testler için yeterli kit var”

Covid-19 teşhisi için kullanılan kitler konusunda sosyal medyadan pek çok yorum yapıldığına işaret eden Özersay, bahse konu kitlerden ellerinde yeterince bulunduğunu, bunun yanı sıra yeni alımların da söz konusu olduğunu söyledi.

“Solunum cihazları sipariş edildi…”

Kudret Özersay, solunum cihazları ile ilgili ise yeni alımların da söz konusu olduğunu ifade etti.

Yeni kit ve solunum cihazlarının alımlarında parasal sıkıntı olmadığını belirten Özersay, karşılaştıkları engellin ülkelerin kit ve solunum cihazlarının ihracatına virüs salgınından dolayı, kendi ihtiyaçlarını da dikkate alarak koyduğu sınırlama olduğunu söyledi.