Hücrede bekleyecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da eşi için hazırladığı kahveye cinsel gücü artırıcı ilaç attığı gerekçesiyle tutuklanıp, teminat ile serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra yine suç işleyen İbrahim Koska hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ayrılma aşamasında olduğu eşinin evine gece yarısı bıçakla girip, zorla kaçırdıktan sonra tepelik bir alan götürüp tehdit eden zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eşine karşı sürekli suç işleme eğiliminde olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Hakkında tutuklu yargı kararı verilen zanlı, cezaevi şartları uygun olmadığı için 15 gün süre ile Alayköy Karakolu’nda gözetim altında tutulacak.

Mahkemede olayı aktarıp, teminat talep eden polis, zanlı 15 Mart 2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında eşinin Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesindeki evine gece yarısı gizlice girdiğini söyledi. Polis, zanlının yatak odasında uyuyan eşinin sol bileğine bıçak dayayıp zorla evden çıkarıp, arabaya bindirdiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının eşini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bölgesinde tepelik bir alana götürüp, yine ekmek bıçağını sol el bileğine dayayarak "Senden boşanmak istemiyorum. Aynı evde yaşarız. Sen istediğin gibi yaşarsın, ne istiyorsan o olurum" dediğini aktardı. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan arama kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Zanlı Koska’nın, 1 Mart 2020 tarihinde eşini darp ettiği ve içeceğine cinsel gücü artırıcı ilaç koyduğu gerekçesiyle tutuklandığını, teminat ile serbest bırakıldığını kaydeden polis, mahkemenin belirlediği şartlardan biri olan evinden izinsiz ayrılmama emrine uymadığını söyledi.

Mahkeme emrine uymadı

Polis, ayrıca zanlı hakkında Aile ve Ceza Mahkemesi’nin eşine 100 metre yaklaşmama emri de olduğunu ve buna da uymadığını ifade etti.

Zanlının sürekli eşine karşı suç işleme eğiliminde olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmamak üzere Alayköy Karakolu’nda tutuklu kalmasına emir verdi.