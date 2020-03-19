Tekme de attı

Dikmen’de ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşini ölümle tehdit ettiği belirtilen Mehmet Salih Sanatçı şikayet üzerine gözaltına alındı. Eşini, “Bu evden çıkarsan ya kendimi ya da seni öldürürüm” diyerek tehdit eden zanlının tekme atarak darp suçu işlediği de belirtildi.

Zanlı dün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Mehmet Salih Sanatçı’nın 17 Mart 2020 tarihinde saat 21.30 sıralarında Dikmen’de eşi K.K. ile tartıştığı esnada “Bu evden çıkarsan ya kendimi ya da seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde eşine tekme attığını ifade etti. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, K.K.’nin de ailesinin yanına gittiğini ve ayrı evlerde yaşayacaklarını belirtti.

Teminata bağlandı

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL'lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin de 20 bin TL tutarında kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.