Corona testlerinde malzeme eksikliği nedeniyle bir gün ara verildi

Suna ERDEN

Gazimağusa’da Salamis Bay Otel’de 750 yabancı turist, Girne’deki Malpas Otel’de ise 200’e yakın kişi karantina altında tutulurken, dün sabahın erken saatlerinde dört Alman turiste daha test yapıldı. Yapılan testlerle son Swapların kullanıldığı, bu nedenle gün içerisinde yeni testler yapılamadığı öğrenildi. Yeni Swapların bugün temin edilmesi beklenirken, test bekleyen 20 kişi olduğu bilgisi elde edildi. Bu arada Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada teşhis konulan 20 hastanın durumunun iyi olmakla birlikte tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, test yapılan 4 kişinin sonuçların negatif çıktığını bildirdi.

Bakanlık, bu süreçte yeni gelişmeleri anında şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğini de vurguladı.

KKTC'de halen 20 Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konulmuş hasta bulunuyor.