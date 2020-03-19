Ömer KADİROĞLU

Yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) ilk tespit edildiği 10 Mart’tan bu yana ortaya çıkan alışılmadık manzaralar dün de devam etti. Günlerdir sessizliği gömülen Lefkoşa’da durum yine aynıydı.

Sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı turistlerin uğrak mekânı olan Arasta çarşısı tarihinin en sakin günlerini yaşarken, sebze-meyve ve yiyecek bölümü ile hizmet veren Bandabulya’da ise eski canlıktan eser kalmadı.

Lefkoşa’da en yoğun bölgelerden biri olan Dereboyu bölgesi de bomboştu.

Ayrıca bir dönem yoğunluğu ile gündemden düşmeyen Metehan Sınır Kapısı ıssızlaşırken, güneyde çalışan işçilerin de 14 gün karantina şartından dolayı geçiş yapmadıkları öğrenildi.