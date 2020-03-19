Corona’ya meydan okudu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da boşanmış olduğu eşini zorla araca bindirip, Âşıklar Tepesi diye bilinen yere götürdükten sonra kurusıkı silah gösterip korkutmaya çalışan Gökhan Güneş şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının evinde yapılan aramada 90 adet kurusıkı tabanca mermisi bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 18 Mart 2020 tarihinde saat 00.20 sıralarında boşanmış olduğu eski eşi N. G.'nin evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının konuşmak bahanesi ile eşini zorla araca bindirip, Âşıklar Tepesi diye bilinen yere götürdüğünü ve tasarrufunda bulundurduğu kurusıkı tabancayı gösterip, korkutmaya çalıştığını ifade etti. Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün olay mahallinde bir polis ekibince tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Kurusıkı emare olarak alındı

Polis memuru, zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, evinde yapılan aramada 90 adet kurusıkı mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalanması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.