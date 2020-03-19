Sayı 2 oldu

Henüz 12 yaşındayken Maraş Katliamı’nda ailesi katledilen, daha sonra İngiltere’ye giden Kıbrıslı Türk 55 yaşındaki Hayri Ergönül yakalandığı Coronavirüs sebebiyle dün sabah hayatını kaybetti.

Güney Londra’da hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Elmaziye Kanlı da önceki gün virüs nedeniyle yaşama veda etmişti.

İngiltere’de Coronavirüs salgını sebebiyle hem vakalar hem de hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Önceki gün bir Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, Güney Londra’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, dün de İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi eşrafından Hayri Ergönül’ün Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Geçen Perşembe günü North Middlesex Hastanesinde tedavi altına alınan Ergönül’ün eşinin de Coronavirüs salgınına yakalandığı fakat hastanede tedavi edilerek iyileştiği öğrenildi.

Hayri Ergönül’ün uyutularak tedavi edildiği ve virüs sebebiyle zatürre geçirdiği için yaşamını yitirdiği kaydedildi.