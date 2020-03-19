Paket yolda

Çiğdem AYDIN

Diyalog’a konuşan Çalışma Bakanı Sucuoğlu, maaş ödemelerinde hedefin ‘asgari ücretin altına düşmemek olduğunu’ belirti. Sucuoğlu, bazı kişilerin ayda 20 bin lira maaş aldığına dikkat çekerek “Varsın ayda 20 bin lira maaş alanlar 3 ay süreyle 5 bin TL alsın” dedi.

Yaşanan ekonomik krize de değinen Sucuoğlu, devletin kaynaklarının eşit dağıtılması gerektiğini söyleyerek, “Dünya ve ülkemiz derin bir krize doğru gidecekse ve ciddi bir sorun çıkacaksa herkesin eşitliği göz önüne alınır ve memur-işçi kayıpları paylaşır” şeklinde konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu “Güne Merhaba” programına katılarak soruları yanıtladı.

Diyalog gazetesinin “Corona paketi yolda” başlıklı manşetine değinen Sucuoğlu, “Tüm dünyadaki ülkelerde olduğu gibi bizde de bir kriz yaşanıyor. Dolayısı ile ne olacağı belli değil” ifadelerini kullandı.

Bakan Sucuoğlu, olası bir durumda ödemelerin ötelenebileceğini ancak şuan daha ödeme tarihine

10-11 günlük bir süre olduğuna dikkat çekti.

Sucuoğlu devletin kaynaklarının eşit dağıtılması gerektiğini söyleyerek, “Dünya ve ülkemiz derin bir krize doğru gidecekse ve ciddi bir sorun çıkacaksa hep birlikte eşit bir şekilde memurlar, işçiler, tüm kesimler için eşitlik göz önüne alınır ve bu kişilere eşit şekilde krizin yansımasının sağlanması gerekir” dedi.

Sucuoğlu, her kesimin özverili davranması gerektiğine dikkat çekerek, kişisel görüşlerini aktardı. Bakan Sucuoğlu, “Benim söylediğim şudur; Eğer gerekirse en yüksek maaş alanlarda kesintilerle başlayarak ama temel ve bazı asgari ücretin altına düşmemek üzere ve asgari ücretliye dokunmamak koşuluyla bir ayarlamadır” dedi.

Böyle bir düzenlemenin de ne derece olabileceğine değinen Sucuoğlu, “Böyle bir açılım olabilir mi bilmiyorum ama şahsi düşüncem makasın daralmasıdır. Yani 20 bin lira alan varsın 3 ay 5 bin TL alsın” şeklinde konuştu. Bunun hesabını kendilerinin yapmayacağını kaydeden Bakan Faiz Sucuoğlu, önemli olanın bu yükün eşit ve adil bir şekilde paylaşılmasıdır “dedi. Sucuoğlu, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeme adına da tüm bunların kendi kişisel düşüncesi olduğunun altını bir kez daha altını çizdi.

Eşit paylaşım olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işveren ile işçinin yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu da ifade etti.

Sucuoğlu şöyle devam etti: “Tüm dünya bir süreçten geçiyor. Biz önce toplum sağlığını düşünüyoruz. Ardından öncelikli önemli konu ekonomiyi ele alıyoruz. İşveren ve işçilerin sıkıntılarının farkındayız. Mart ayı sonunda hazır olacak şekilde Türkiyeli ve KKTC vatandaşlarını kapsayacak bir çalışma yapıyoruz. İşçilerimizi de işverenimizi de yalnız bırakmayacağız. Yükü eşit dağıtarak vicdanların da kabul edeceği bir hesaplama yapıyoruz. Üçüncü dünya ülkesinden gelip, burada çalışan işçiler için ise işverenleri ile görüştükten sonra bir adım atacağız.”

Sucuoğlu, bu süreçte işsiz kalanların çalışma izni ile ilgili yükümlülüklerden muaf olacağını belirtti. Sucuoğlu, “İşsiz kalan çalışma izinlilerin cezaya düşmesi söz konusu değil” dedi.

Karantina 24 Mart’ta bitiyor

Bakan Sucuoğlu, ekonomiden önce insan sağlığının geldiğini yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 18’i Alman turist, 2’si KKTC vatandaşı 20 kişide virüs görüldü. Ancak KKTC içerisinde güneyde olduğu gibi bir salgın söz konusu değil. Şu an karantinada olan 800’ye yakın turistin karantina süresi 24 Mart’ta doluyor. Bu insanları ülkelerine gönderdikten ve virüsü kontrol altına aldıktan sonra hızlıca ekonomiye yöneleceğiz.”

Lütfen dikkat edelim

Bakan Sucuoğlu, sıkıntılı ve zor bir süreçten geçildiğini belirterek, halka çağrıda bulundu. Sucuoğlu, “Lütfen virüsün yayılmaması için konulan tedbirlere riayet edelim. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. Hijyen ve diğer kurallara uyalım. Zaten ülkemizde bir salgın söz konusu değil. Eğer dikkat edersek bu süreci atlatırız” dedi.