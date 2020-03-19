Soruşturma tamamlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Erdoğan Karakaya ve Emine Akçam’ın evine baskın yapan narkotik ekipleri, idrar numune kabı içerisinde 46 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda tutuklanan Karakaya ile Akçam dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Polis, 12 Mart 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Erdoğan Karakaya ile Emine Akçam’ın birlikte kaldığı evin alt kısmında bulunan inşaat tahtaları altında kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan bilgi üzerine söz konusu adrese gidildiğini belirten polis, inşaat tahtaları altında yapılan kontrolde yemiş kutusu ve idrar numune kabı içerisinde toplam 46 gram 930 miligram ağırlığında sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde ile bir adet çay kaşığı bulunduğunu açıkladı.

Tutuksuz yargılanacaklar

Polis, zanlıların evinde yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan yemiş kutusu ile 6 adet daha çay kaşığı bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Erdoğan Karakaya ile Emine Akçam’ın tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının da Bin 500 TL nakit teminat yatırması ve 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.