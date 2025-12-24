16 gün hücrede kaldı

Suna ERDEN

Patronlarının talimatı üzerine 230 karton elektronik sigarayı yasa dışı yollardan Girne Turizm Limanı’ndan çıkarmaya teşebbüs eden ancak son anda vazgeçip, 100 kutusunu satarak parasını cebe indiren, bu nedenle yapılan şikayet üzerine tutuklanan 31 yaşındaki M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Zanlıdan şikayetçi olan ancak yapılan soruşturmada sigara kaçakçılığı için talimat verdikleri ortaya çıkan R.Y.M.Y. ise önceki gün mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakılmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir off licence markette çalışan M.K.’nin 7 Aralık 2025 tarihinde başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigarayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının sigaraları teslim etmemesi üzerine yapılan şikayet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, Terea marka 230 karton sigaranın toplam değerinin 230 bin TL olduğunu beyan etti. Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada 130 karton sigaranın bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 16 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının kullanımında bulunan aracın güzergahlarının ve bu güzergahlar üzerinde bulunan birçok işletmeden kamera görüntüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Limana gitti, son anda vazgeçti

Polis, yapılan kamera incelemesi sonucunda zanlının kullanmakta olduğu aracı ile Girne Turizm Limanı’na gittiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suç ortakları olan kişilerle birlikte sigaraları PP 156 plakalı araçta bulunan 3 adet gizli bölmeye zulalayıp, Türkiye'ye satmak üzere gideceğini fakat Türkiye’de yakalanmaktan korkup muhaceret işlemini yaptırmadan, Girne Turizm Limanı’ndan kaçtığını söylediğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada R.Y.ve M.Y.’nin, elektronik sigaraları ihracatçı izni olmaksızın Girne Limanı'ndan Türkiye'ye götürüp satması için M.K.’ye teslim ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis memuru; yapılan tespit üzerine tutuklanan R.Y.ve M.Y.’nin önceki gün mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldıklarını anımsattı.

Polis, zanlı M.K.’nin gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.

