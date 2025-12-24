‘Sağlık olsun’

Ömer KADİROĞLU

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 2025’te pahalılık, geçim sıkıntısı, yolsuzluk olayları ve artan suçların etkisi altında kalındığını söyledi. Vatandaşlar, sağlık konusunun en önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, 2026 dileklerinde sağlık konusunu ilk sıraya yerleştirdi.

Ne dediler..?

Rahme Haşim

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konuların başında ülkede bir anlaşmanın olmaması, Kıbrıs sorununun çözülmemesidir. 2026 yılından beklentimiz hayatımızın düzene girmesi ve çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olmaları adına Türkiye garantörlüğünde Kıbrıs’ta bir çözümün olmasıdır.”

Pervin Perçin

“2025 yılı içerisinde ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konuların başında ekonomik sorunlar geliyor. Bunun dışında pek bir şeyden etkilenmedik. 2026 yılından beklentimiz iyi bir yıl olması, sağlığımızın yerinde olduğu ve doğal afetlerin yaşanmadığı bir yıl olmasıdır.”

Sıla Yıldız

“2025 yılı içerisinde ülke sorunları arasında beni en çok etkileyen konuların başında ekonomik sıkıntıların yaşanmasıdır. Diğer yanda dünyada yaşanan savaşlar da bizleri olumsuz etkiliyor. 2026 yılının iyi bir yıl olması, savaşların bittiği ve insanların iyi bir yaşam sürdüğü, kadın haklarının gözetildiği ve bu ülkede demokrasinin işlediği bir yıl olmasını diliyorum.”

Sevda Günsev

“2025 yılında ülke sorunları arasında beni en çok etkileyen konuların başında sağlık geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yanlışlar, ilaçlarımızı alamıyor olmak bizleri olumsuz etkiliyor. Diğer yandan ekonominin de kötü olması bizleri olumsuz etkiliyor. 2026 yılının iyi bir yıl olması ve sağlığımızın yerinde olduğu ayrıca artık ülkede bir barışın sağlanmış olmasıdır.”

Aysun Ercan

“2025 yılında ülke sorunları açısında beni en çok etkileyen konular yolsuzluk ve trafik kazalarıdır. 2026 yılından beklentim erken bir seçimin olması ve hükümetin tamamen değişmesidir. Diğer yandan sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde korunduğu ayrıca asgari ücretin iyi bir şekilde vatandaşın alım gücünü düzeltecek şekilde çözüme kavuşmasıdır.”

Birol Şah

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konuların başında trafik kazaları ve ekonomi geliyor. Ülkede çok kaza oluyor ve bizleri olumsuz etkiliyor. Ekonomi bir şekilde artsa da çarkı döndürmeye çalışıyoruz. 2026 yılının ekonomik yönden iyi bir noktada olacağımız ve sağlığımızın iyi olduğu bir yıl olmasını dilerim.”

Nilüfer Ragıpoğlu

“2025 yılında ülke sorunları açısından bizi en çok etkileyen konuların başında ekonomi geliyor. Asgari ücretin artması bir fayda sağlamıyor çünkü asgari ücrete gelen artışın iki katı kadar ürünlere ve ihtiyaçlarımıza zam geliyor. Ekonomik yönden sıkıntılı bir yıl oldu. 2026 yılının 2025 yılından daha kötü olacağını düşünüyorum. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle turizmin etkileneceği ve zincirleme olarak hepimiz bu durumdan etkileneceğiz. Pandemi döneminden bu yana her sene daha da kötüye gittik.”

Halit Balkan

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konuların başında belirsizlik yer alıyor. İnsanlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Diğer yandan asgari ücret konusunun belirsizliği ve siyasette çok fazla karmaşanın yaşanması toplum olarak hepimizi etkiliyor. İnsanların siyasilere güveni azaldı. 2026 yılından beklentim her şeyden önce sağlık ve bir barışın sağlanmasıdır. Belirsizliğin sona ereceği iyi bir yıl olmasını temenni ederim.”

Dina Zina

“Ben Yunanistan’da yaşıyorum. 2025 yılında beni en çok etkileyen konular depremin yaşanması, sel baskınları ve savaşlar nedeniyle insanların hayatlarını kaybetmesi olmuştur. 2026 yılından beklentim daha iyi bir yıl olması. Herkesin çok iyi olması ve daha güzel günleri görmemizdir.”

İsmet Erkan

“2025 yılında ülke sorunları arasında beni en çok rahatsız eden konular sağlık, eğitim ve ekonomik sıkıntılardır. Bu alanlarda yaşanan sıkıntılar tüm herkesi olumsuz etkiliyor. 2026 yılının daha iyi bir yıl olması, sağlığımızın yerinde olduğu ayrıca; halkın refah içinde yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum.”