Güneyi sağanak vurdu

Adanın her iki kesiminde dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava Güney Kıbrıs’ta sele dönüştü.

Güneyde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, elektrikler kesildi, iş yerlerinin camları kırıldı, uçuşlar etkilendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Kıbrıs’ta kırmızı alarm verildiği, şiddetli yağışın Baf bölgesinde de etkisini gösterdiği, birçok ev ve iş yerini su bastığı haber verildi.

Filelefteros’un haberine göre, Limasol’u etkisi altına alan kötü hava koşullarıyla mücadele etti.

Akşam saat 17.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar bölgede büyük hasara neden oldu.

Batı Limasol’un bazı bölgelerinde kasırga raporları açıklandı. Philenews’in edindiği bilgiye göre, İtfaiye Teşkilatına düşen ağaçların kaldırılması için 10 çağrı geldi. Kasırga nedeniyle bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Şiddetli yağışların da durumu ağırlaştırması nedeniyle bir yandan düşen ağaçları kaldırmakla uğraşan belediye ekipleri ve itfaiye, su baskınlarını önlemek için de çeşitli bölgelerde yoğun çalıştı.

Uçuşlar etkilendi

Kötü hava nedeniyle uçaklar bir süre Larnaka Havalimanı'na inemedi.

İngiliz Ordusu'nun Airbus 330 bile iniş rotasını değiştirdi.

Ayrıca Kandu ve Pissouri’de elektrik kesintileri yaşandı.

Baf’ta insanlar mahsur kaldı

Baf'ta ise aşırı yağış sırasında alışveriş yapmak için kentteki mağazalara giden onlarca kişi saatlerce mahsur kaldı.

Baf'ın merkezindeki süpermarkette kalan müşteriler tarafından paylaşılan videoda, süpermarket yetkililerinin, müşterileri korumak için kapıları kapatmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Kuzeyde ise dün akşam saatlerinde etkili olan yağış kısa sürdü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



