500 bin Euro uçtu

Lapta’da 24 yaşındaki İsveç uyruklu G.K.M.M’ye ait yatırım şirketinde çalışan Türkmenistan uyruklu Serdar Kurbanov, şifreli kasadan 500 bin Euro, 21 bin 849 dolar, 33 bin Euro tutarında çek çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı dün sabahın erken saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada olgular aktarılırken, olayın 24 Ekim 2024 tarihinde meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lapta’da, Çalışkan Sokakta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini G.K.M.M.’nin yapmakta olduğu "Grimaldi İnvest Ltd " isimli işletmede çalışan Serdar Kurbanov’un şirketin alt katında muhasebe odasında kilitli bir kasa içerisinde muhafaza edilen 21 bin 849 dolar nakit para ile işletmenin üst katında çalışma odasındaki şifreli kasa içerisinde muhafaza edilen 500 bin Euro nakit parayı ve toplamda 33 bin Euro meblağdan oluşan seri numaraları meçhul çek yapraklarını çaldığını belirtti. Polis memuru, şikayetin önceki gün yapıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, çalınan para ve çeklerin henüz bulunmadığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.