Şimdi cezaevinde

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Alshouyoukh, 31 Ekim günü gizlice Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmaya çalıştığı esnada sınırda görevli askerler tarafından yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan 21 yaşındaki zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilen zanlı ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve gizlice KKTC'ye girme suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 17.30 sıralarında Güney Kıbrıs’ta sakin Muhammed Alshouyoukh'un birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir yerden gizlice KKTC'ye giriş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Suriye vatandaşı olduğunu ve KKTC'de herhangi bir yasal bağı bulunmadığını belirten polis ,serbest kalması durumunda yargılanmadan kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, zanlının davası görülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.