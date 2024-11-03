Turist yok

Ömer KADİROĞLU

Turizm kenti Girne’de faaliyet gösteren işletmeler son yılların en kötü günlerini geçiriyor. Turist sayısının yok denecek kadar azaldığını, satış yapacak müşteri kalmadığını belirten Girne esnafı

“dükkan kirasını ve elektrik faturasını ödeyemez duruma geldik” diyor ve yetkililerin turizm konusunda adım atmasını istiyor.

Hediyelik eşya mağazalarının yanı sıra lokanta ve kafe işletmecileri de müşteri azlığından yakınıyor.

Yerli halkın da geçim sıkıntısı nedeniyle çarşıya uğramaz olduğunu belirten Girne esnafı, turist sayısının artırılması yönünde seferberlik başlatılmasını istiyor. Esnaf; turist sayısının azalmasını daha çok uçak biletlerinin pahalı olmasına bağlıyor.

Ne dediler?..

Hıdır Kurnaz (Sarıyer Börekçisi)

“İşlerimiz kötü gidiyor. Yaz ayları tamamen ölü geçti. Bir önceki seneye göre yüzde 60 işler düştü. Çarşıda ne turist ne de müşteri var. Restoran sektörü çok kötü anlamda sıkıntı yaşıyor. Sebze ve gıda bakımından bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz boyunca Türkiye’de domatesin kilosu 3-5 lira iken burada 70-80 liraydı. İnsanların alışverişe, mutfak masrafına bile artık paraları yetmiyor. Enflasyonunun düşürülmesi için çalışma yapılması gerekiyor. Restoranlar zaten bitme noktasına geldi bir de yükselen sebze fiyatları nedeniyle iş yapamaz duruma geldik. Soğanı 70 lira maydanozu 40 liraya alıp nasıl börek yapıp uygun fiyata vereceğiz? Küçücük bir dükkana 34 bin 800 lira elektrik faturası geldi ayrıca lojmanımın ve imalathanenin ayrı. Böyle devam ederse Girne’de tüm küçük işletmeler kapanacaktır.”

Mustafa Orhan (01 Adana Kebapçısı)

“İşler çok kötü. Masalarımız hep boş. Çarşıda insan sayısında özellikle son 2-3 aydır çok ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen sene çok daha iyi olan işlerimiz bu yıl yok denecek kadar düştü. İşler böyle devam ederse, asgari ücret yükseldikçe sanırım tüm işletmeler bir bir kapatmaya başlayacaktır. Yetkililerden beklentimiz piyasayı denetleyip küçük işletmelere destekler olmalarıdır. Başka türlü işlerimizi ayakta zor tutarız.”

Hüseyin Kulak

“İşlerimiz durgun gidiyor. Özellikle bu ay bayağı bir durdu. Bu durgunluğu buraya gelen turistlerin gördüğü yerlerin düzenli olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu sene pandemiden sonraki en durgun seneydi. Uçak biletlerinin düşürülmesi, fiyatların istikrarlı olması, çevre ve binaların iyi durumda olması gerekiyor. Benim bütün çocukluğum Girne’de geçti ve rahatlıkla diyebilirim ki Kıbrıs 1990-1995 yıllarına kadar iyiydi ancak ondan sonra yavaşladı ve bitti. Bu durum böyle devam ederse çok esnaf işletmelerini kapatacaktır. Gelirlerimiz giderleri çarkı döndürecek kadar karşılıyor bazı ödemelerimizi bir sonraki aya bırakarak devam ediyoruz.”

Derya Koral

“İşler çok kötü gidiyor. Yaz sezonu çok kötü geçti. Kış sezonu yavaş geçiyor. Çarşıda turist var ancak kaliteli turist yoktur. Bu sene Londralı da Türk de Rus da yoktur. Ne elektriği ne de çalışanların maaş ve yatırımlarını karşılayabiliyoruz. Böyle giderse çok işletme kapatmış olacaktır. “

Fettah Özpolat

“18 yıldır Girne’de esnafım ve bu yıl geçtiğimiz yıllara göre işlerimiz çok da iyi değildir. Savaşlar, ekonomik sıkıntılar ve uçak bilet fiyatları nedeniyle Türkiye’den de turist gelmiyor. Şu anda çarşıda öğrenciler ve üçüncü ülke vatandaşları var ve bu kişilerin çarşıya çok fazla katkısı yoktur. Avrupa’ya 50 Euro’ya gidilirken, 50 Euro ile Adana’ya gidemiyorsunuz. Yetkililerden beklentimiz bu yaşanan sorunlara çözüm bulmalarıdır.”

Mustafa Güler

“Girne’de işlerimiz bu yıl turist olmaması nedeniyle sakin geçiyor. Geçen yıla göre bu sene işlerimiz çok durdu. Gelirler giderleri karşılamıyor ve 3 aydır birikimlerimizi harcıyoruz. Yetkililerin ülkeye turist çekecek çalışmaları yapması gerekiyor.”