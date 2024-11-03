Hayati tehlikesi var

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde dedikodu yüzünden çıkan kavgada 24 yaşındaki Ahmet Can Varan, 52 yaşındaki adamı yumruk darbeleriyle yere düşürerek, kafasını çarpmasına ve beyin kanaması geçirmesine neden oldu

Olayın ardından "vahim zarar ve ciddi darp" suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kafatasında çatlak oluşan ve beyin kanaması geçiren 52 yaşındaki M.S.’nin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 1 Kasım 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Surlariçi bölgesi Mecidiye Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile M. S’nin yüzüne 3 kez yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, M.S.’nin aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yere düşüp, kafasını beton zemine çaptırdığını açıkladı. Polis, M.S.’nin kafatasında çatlak oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini ifade etti. Polis memuru, M.S.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlı Ahmet Can Varan'ın aynı gün tutuklandığını mesele ile ilgili olarak izahat istendiğinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bölgede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında “vahim zarar, ciddi darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

