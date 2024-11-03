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Karakolda ayıldı

‘Cadılar Bayramı’ kutlamasında aşırı derecede alkol alan Ferhat Kaya, genç kadının kalçasını sıkınca tutuklandı

Karakolda ayıldı
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki gece cadılar bayramı kutlamalarında bir cinsel saldırı olayı meydana geldi. Ferhat Kaya isimli zanlı, 216 miligram alkol etkisiyle, önünde yürüyen genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Genç kadının şikayeti üzerine bölgede bulunan polisler tarafından tutuklanan Ferhat Kaya, dün çıkarıldığı mahkemede, nöbetçi yargıca “hiç bir şey hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlının, 1 Kasım, saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa Suriçi Bölgesi’nde, cadılar bayramı eğlencesi esnasında, 216 miligram alkol tesiri altında olduğu sırada, önünde yürümekte olan genç kadının kalçasını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Müştekinin olayı bölgede görevli polislere bildirdiğini ve zanlının tutuklandığını belirten Keskin, incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirtti ve mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “hiçbir şey hatırlamıyorum” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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YORUMLAR
KKTC
KKTC - 1 saat Önce

Kalça sıkmayı nasıl beceriyor, madem hiç bir şey hatırlamıyor.

Gabriel Pasternak
Gabriel Pasternak - 1 saniye Önce

aklıma bir fıkrayı getiren olaydır.

adam güzel kadınla beraber otobüsten inmiş ve kadına yaklaşıp sormuş:
-sanırım evlerimiz aynı istikamette. sizin için bir sakıncası yoksa birlikte yürüyebilir miyiz?
+kötü bir niyetiniz yoksa neden olmasın, demiş kadın.
birlikte bir süre yürümüşler. kadının evine gelince.
-sizin için bir sakıncası yoksa evinizde bir çay içip sohbet edebilir miyiz?
+kötü bir niyetiniz yoksa neden olmasın, demiş kadın.
çaylar içilmiş sohbet uzamış akşam olmuş. adam:
-sizin için sakıncası yoksa bu gece evinizde kalıp kanapenizde uyuyabilir miyim?
+kötü bir niyetiniz yoksa neden olmasın, demiş yine kadın.
gece olmuş yağmur sel gibi yağarken sürekli gök gürlemiş. adam kadının kapısı çalmış:
-ben gök gürültüsünden çok korkarım, sizin için sakıncası yoksa yanınıza gelebilir miyim?
+kötü bir niyetiniz yoksa neden olmasın.
adam kadının yanına uzanmış, bir süre geçmiş ve kadına sormuş.
-parmağımla göbek deliğinize dokunabilir miyim? kadın:
+kötü bir niyetiniz yoksa neden olmasın diye cevap vermiş. kısa bir sessizlik olmuş. kadın:
+ayyy orası göbek deliğim değil.
-o da zaten parmağım değil , demiş adam.

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