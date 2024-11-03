Karakolda ayıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki gece cadılar bayramı kutlamalarında bir cinsel saldırı olayı meydana geldi. Ferhat Kaya isimli zanlı, 216 miligram alkol etkisiyle, önünde yürüyen genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Genç kadının şikayeti üzerine bölgede bulunan polisler tarafından tutuklanan Ferhat Kaya, dün çıkarıldığı mahkemede, nöbetçi yargıca “hiç bir şey hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlının, 1 Kasım, saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa Suriçi Bölgesi’nde, cadılar bayramı eğlencesi esnasında, 216 miligram alkol tesiri altında olduğu sırada, önünde yürümekte olan genç kadının kalçasını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Müştekinin olayı bölgede görevli polislere bildirdiğini ve zanlının tutuklandığını belirten Keskin, incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirtti ve mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “hiçbir şey hatırlamıyorum” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.