Sırada CTP ve UBP var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuyla ilgili dün Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Demokrat Parti (DP) heyetiyle görüştü. Görüşmede hükümet krizi ele alınırken, Tatar bugün de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyetini kabul edecek. Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyle yeni hükümetin oluşumunun en kısa sürede tamamlanması için Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin heyetleriyle görüşecek olan Tatar’ın, siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini dinledikten sonra yeni hükümetin oluşumuyla ilgili görevlendirmede bulunması bekleniyor.

Atalay: Sistem değişimi konuşulmalı

Tatar dün ilk görüşmeyi saat 15.30’da YDP Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay ve Parti Yetkilisi Kenan Akın’la gerçekleştirdi. Talip Atalay, görüşmeden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, YDP olarak yaklaşımlarının hem hükümet programı, hem de Türkiye ile imzalanan protokollerin gereğini yerine getirebilecek bir yapının oluşması yönünde olduğunu ifade etti. Ülkenin çok zor bir durumda olduğunu ve hükümetin olmamasının kendilerine vicdanen rahatsızlık verdiğini kaydeden Atalay, “Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız, içeride olalım dışarıda olalım” dedi. En çok vekil çıkaran partilerin kuracağı hükümeti de uygun görebileceklerini ifade eden Atalay, “belki de KKTC tarihinin en zor günlerinden geçmekte olduklarını” belirtti. Görüşmede seçim sisteminde veya yönetim şeklinde değişiklik konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Atalay, görüşmede konunun gündeme gelmediğini ancak “şahsi görüşünün, sistemin değişmesi istenmiyorsa sistemin yaşaması için gereğinin yapılması gerektiği şeklinde olduğunu, şu anda sistemin çalıştırılamadığının göründüğünü” ifade etti. Örnek alınabilecek başkanlık sistemlerinin bulunduğunu da belirten Atalay, “Sistem değişimi konuşulmalı” dedi.

Özersay erken seçimde ısrarlı

Cumhurbaşkanı Tatar, YDP’nin ardından saat 16.00’da Halkın Partisi heyetini kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Genel Başkan Kudret Özersay, HP’nin demokratik teamüllere aykırı hiç bir oluşumun içerisinde olmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a "memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek" alternatif görüşlerini sunduklarını belirtti. Özersay, önceki açıklamalarına işaret ederek, HP’nin demokrasiden yana olduğunu belirtti ve alternatifleri Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını belirtti. Özersay, "Memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek alternatiflerin olduğu düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu. Kudret Özersay, “Bu devletin kurumlarının ve demokratik prensiplerinin erozyona uğramaması için HP, yapıcı tavrını sürdürecektir” dedi.

Ataoğlu: Hükümet çok hızlı bir şekilde kurulmalı

Tatar saat 16.30’da ise DP heyetiyle bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin çok hızlı bir şekilde kurulması gerektiğini vurgulayarak, oluşacak hükümet hangi modelde olursa olsun, DP’nin sorumluluktan kaçmayacağını söyledi. DP Genel Başkanı Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, oluşacak olan hükümetin Cumhurbaşkanı’nın uhdesinde olduğuna işaret ederek, milletin seçmiş olduğu 50 vekilin sorumluluk taşıdığına, milletin derdine çare üretme zorunluluğu olduğuna vurgu yaptı.

Ataoğlu, vatandaşın lehine sunulacak alternatiflerin hayata geçmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde bunları ifade ettiklerini belirtti.

Her modelde, halkın faydasına bir duruş sergileyeceklerini belirten Ataoğlu, 50 milletvekilinden kaçı hükümette yer alırsa alsın, geriye kalanların da çözüm önerileri sunması gerektiğini, kendilerinin muhalefette olduklarında bile bu şekilde ilgili bakanlara görüşlerini sunduklarını söyledi.