Esnaf şikayetçi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da birçok işletmenin bulunduğu Büyük Sanayi Bölgesi’nde biriken çöpler tepki topluyor. Gelişi güzel bırakılan atıklar kötü bir görüntüye neden olurken, bölge esnafı ve vatandaşlar hem yetkililerin önlem almasını hem de duyarsız davranarak çöpleri etrafa atan kişilerin tespit edilerek, uyarılmasını istiyor. Bölgenin Dikmen çöplüğünü andırdığını ifade eden vatandaşlar, onlarca işletmenin bulunduğu ve her gün çok sayıda kişinin uğradığı sanayi bölgesinin kaderine terk edildiğini dile getirdi. Sanayi esnafı ise bu sorunun uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, “Müşterilerimizin yanı sıra ailelerimiz, çocuklarımız da bizi ziyarete geliyor ve bu kötü tablo ile karşılaşıyor. Bölgenin sık aralıklar ile temizlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.