Eğlencenin sonu kanlı bitti

Suna ERDEN

Turizm kenti Girne'de yaşları 19 ile 23 arasında değişen 11 genç arasında dün sabahın erken saatlerinde eğlence mekanında başlayıp sokağa taşan kavgada 25 yaşındaki Cem Sapmaz bıçaklandı.

Ağır yaralanan Sapmaz hastaneye kaldırılırken, onu bıçaklayan 19 yaşındaki Ömer Kurtoğlu ile kavgaya karışan Ali Orkun Çiçek (22), Osman Saçar (23), Orhan Zorkun Teke (20), Bora Eker (20), Ahmet Görkem Akçay (22), Osman Sedat Güraslan (23), Mehmet Şanverdi (23), İlyas Bucak (23), Miraç Mert Çulha (22) ve Burak Can Alhan (23) tutuklandı.

Zanlıların Girne’de bir eğlence mekanında tartıştıkları, daha sonra oradan ayrıldıkları belirtildi. Zanlıların daha sonra telefonla birbirlerini arayarak, düelloya davet ettikleri ve saat 05.00 sıralarında Raif Denktaş Caddesi’nde toplanarak, kavga ettikleri açıklandı. Kurtoğlu, kavga esnasında Sapmaz’ı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Olaydan sonra kaçan ancak kısa sürede yakalanan Kurtoğlu, “Sadece bende değil birçok kişide bıçak vardı” itirafında bulundu.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Sabaha karşı turizm kentinde olay çıkaran 11 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Ömer Kurtoğlu’nun “katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma”, diğer 10 zanlının ise “kanunsuz topluluk” suçundan tutuklandığını belirtti.

Olayı aktaran polis; zanlı Ömer Kurtoğlu’nun, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Raif Denktaş Caddesi üzerinde aynı gece "Cheetah" isimli eğlence mekânında tartıştığı Sapmaz’ı öldürmek niyetiyle, sağ karın boşluğundan bıçaklayarak ağır bir şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini açıkladı.

Cem Sapmaz’ın, önce Girne Akçiçek, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, iç kanama teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını, durumunun ağır olduğunu kaydeden polis, olay yerinden taksi ile ayrıldığı tespit edilen zanlının aynı gece tutuklandığını ifade etti.

Kavga etmek için toplandılar

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu olayın kalabalık iki grup arasında yaşandığını; Ali Orkun Çiçek, Osman Saçar, Orhan Zorkun Teke ve Bora Eker’in bir taraf olup; Ahmet Görkem Akçay, Osman Sedat Güraslan, Mehmet Şanverdi, İlyas Bucak, Miraç Mert Çulha ve Burak Can Alhan ile kavga etmek için, yasa dışı olarak toplanıp kanunsuz topluluk oluşturduklarını açıkladı.

Polis, katle teşebbüs olayının da bu kavga esnasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından tarafların bir birlerini düelloya davet ettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis; Ömer Kurtoğlu’nun ifadesinde sadece kendisinde değil birçok şahsın üzerinde bıçak olduğunu söylediğini, bu hususun araştırıldığını ifade etti.

Olay yerinden taksi ile kaçan Kurtoğlu’nun 3-4 yere uğradığını, bu esnada telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden polis, kimlerle bağlantı kurduğunu araştıracaklarını ifade etti.

Bıçak henüz bulunamadı

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını ve kamera görüntüleri tespit edildiğini açıkladı.

Polis; alınacak başka ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, katle teşebbüste kullanılan bıçağın arandığını belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Osman Saçar, “Ömer bıçağı çıkarınca karşı tarafı uyardım, bıçak var gelmeyin dedim” iddiasında bulundu.

Orhan Zorkun ise olay yerinde olmadığını söylerken, polis; olayın başlangıç anında Orhan Zorkun’un orada olduğunu, katle teşebbüs vakası yaşanınca kaçtığını açıkladı.