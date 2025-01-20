Memleket bu halde

Suna ERDEN

Akçiçek köyünde bulunan taş ocağında çalışan Bangladeşli işçi mesleki sürüş ehliyeti olmamasına rağmen kaya yüklü kamyonu kullanırken kaza yaptı. Meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 39 yaşındaki MD Ali Akbar; karaciğer, dalak yırtığı, beyin kanaması ve boyun kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Akbar’ın çalıştığı Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri LTD’nin direktörü Mustafa Kemal Sergen ile şantiye şefi Hasan Çürük ihmalkarlık suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Akbar’ın 8 aydır çalışma izni olmadan şirkette çalıştığı belirtilirken, zanlılar hakkında 2 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis; iş kazasının 18 Ocak 2025 tarihinde saat 10.50 sıralarında Akçiçek köyünde bulunan, Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri LTD. şirketine ait şantiye alanında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlıların Akbar’ın sürüş ehliyeti olmamasına rağmen kaya yüklü kamyonu kullanmasına müsaade ettiklerini ifade etti.

Polis; Akbar’ın şantiye içerisinde kamyon ile dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip, toprak yol içerisinde sağ yanına devrilerek ağır yaralandığını belirtti.

Hayati tehlikesi var

Polis; ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akbar’ın yapılan muayenesinde beyin kanaması, karaciğer, dalak yırtığı ve boyunda kırık teşhisi ile tedavi altına alındığını, hayatı tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru; Akbar’ın 1 Haziran 2024 tarihinden beri söz konusu şirkette çalışma izinsiz çalıştığını belirlediklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, Akbar’ın durumunun kritik olduğunu ve suçun nevinin değişebileceğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mustafa Kemal Sergen’in avukatı, şirketin çalışma izninin yenilenmesi için başvuruda bulunduğunu, Akbar’ın kan tahlili yaptığını ancak devletin işleyişinin yavaş olmasından dolayı çalışma izninin çıkmadığını söyledi. Savunma, 2 güne itiraz etmezken, Sergen’in doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmasına ve Mustafa Kemal Sergen’in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.