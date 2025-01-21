Esaret bitti

Ateşkesin 6 haftalık ilk aşamasında, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Bazılarının sağlık durumlarının kötü olduğu, solgun ve çok zayıf göründükleri belirtildi. İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerin, evlerine döndüklerinde kutlama yapmamalarını söyledi. Gazze'de 15 ay süren İsrail bombardımanının ardından nihayet beklenen ateşkes sağlandı.

İsrail, 417 gün boyunca Gazze'de büyük bir yıkım yaratırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 47 bin Filistinliyi öldürdü.

Ateşkesin altı haftalık ilk aşaması önceki gün başladı. 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

7 ay sonra serbest bırakılan Filistinli kadın akademisyen Hedil Şattara, özgürlüğün bedelini Gazze halkının ağır şekilde ödediğini, bu nedenle sevinç ve hüzün arasında karmaşık duygular yaşadıklarını belirtti.

AA’ya konuşan Şattara İsrail cezaevlerindeki durumlara ilişkin şunları anlattı:

"Hapishanelerdeki şartlar çok kötü. Kaldığımız odadaki her şey elimizden alındı. Kıyafetlerimizden başka hiçbir şey kalmadı. Cezaevindeki diğer Filistinli kadınlar da benzer sıkıntıları yaşıyor. Ama bunlar bizim gücümüzü ve direncimizi daha da artırdı."

AA'ya göre; Yasemin de İsrail hapishanesinde tutulan diğer kadınlar gibi, herhangi bir sevinç gösterisinde bulunma durumunda İsrail istihbaratınca yeniden tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya.

