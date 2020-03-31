Ekipler görevde

Suna ERDEN

Coronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri dün marketleri kontrol ederek, kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Marketleri gezen zabıta ekipleri, çalışanlara kuralları bildirdi ve yerine getirip getirmediklerini kontrol etti.

El ve ayak dezenfektanı bulundurulması, market içerisinde yığılmanın önlenmesi ve bunun için bir kişinin görevlendirilmesi, alışveriş arabaları ile yer zeminin çamaşır duyu ile yıkanması gibi hijyen kurallarını yerine getirmeyen marketlerin mühürleneceği belirtildi.

İşte kurallar

*Marketlerin giriş-çıkışlarında, sebzelerin tartım yerinde, ödeme noktalarında el dezenfektanı bulundurulacak.

*Marketlerin girişinde de ayak dezenfektanı koyulacak ve günde üç kez yenilenecek.

*Marketlerin giriş kısmında bir görevli olacak, ayak paspasından geçişleri kontrol edecek, el dezenfektanı uygulaması yapacak ve içeride yığılmayı önleyecek.

*Alışveriş arabaları her kullanım sonrası, marketin zemini günde en az üç kere çamaşır suyu ile dezenfekte edilecek.

*Ödeme noktalarında müşterilerin mesafeli duruşunu gösterecek çizimler yapılacak.

*Pos cihazları her kullanım sonrası alkol ile dezenfekte edilecek.