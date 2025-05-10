Vuran şahıs bulunamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde, Korkuteli kavşağı yakınlarında geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı tabancayla vurulan Muhammet İkbal Köksal ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Davut Zengin, katle teşebbüs suçundan aklandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, delilleri karartma suçlamasıyla teminata bağlandı. Zanlının Köksal’ı tehdit etmek amacıyla kullandığı telefonun yerini polise söylemediği, bu nedenle delilleri kararttığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Ömer Çakır; 30 Nisan 2025 tarihinde saat 19.50’de Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu kenarında, Muhammet İkbal Köksal’a, park halindeki aracına bindiği esnada meçhul bir kişi tarafından 3 el ateş edildiğini anımsattı. Polis, kurşunlardan birinin Köksal’ın kalça kısmına, diğerinin aracın ön kapısına, bir diğerinin ise aracın ön camına isabet ettiğini anımsattı.

Polis, soruşturma neticesinde Köksal’ın arandığı bir telefonun, zanlı tarafından da kullanıldığının belirlendiğini ve soruşturma kapsamında tutuklandığını ifade etti.

Polis, ancak zanlının telefonu polise teslim etmeyip, yerini de söylemeyerek delilleri karartma suçunu işlediğini açıkladı. Polis, konu telefonun tüm aramalara rağmen bulunamadığını aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; mahkemeden uygun teminat talep etti. Savcı Hüseyin Eser’in sorusu üzerine polis, zanlının katle teşebbüs suçunu işlemediğini açıkladı.

Mahkeme; zanlının bir kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

