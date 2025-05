Halkın alım gücü dikkate alındı

Kasaplar Birliği ile Hayvancılar Birliği, ekonomik koşulları ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak canlı hayvan fiyatlarında düzenlemeye gitme kararı aldı.

Her iki birlik, halkın uygun fiyata kaliteli ve yerli et tüketebilmesini sağlamak amacıyla ortak hareket edecek.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt’ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, canlı hayvan fiyatları belirlendi. Alınan karara göre fiyatlar her ay değerlendirilecek ve gerektiğinde güncellenecek.

Açıklamada, yerli üretimin ve kasap esnafının desteklenmesinin yanı sıra ekonomiye katkı sağlamanın da hedeflendiği vurgulandı. Birliklerin iş birliğiyle hem üretici hem de tüketici korunmuş olacak.

AB yetkilileriyle de toplantı yapıldı

Bu arada Hayvancılar Birliği, Avrupa Birliği yetkilileriyle ikinci resmi toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıya Hayvancılar Birliği adına Canpolat Şemi, AB tarafını temsilen ise Blagoncho Tabakovski katıldı.

Görüşmede, 8 bölgede uygulanacak olan “Gıda Güvenliği ve Hayvan Sağlığı” konulu kamu sağlığı eğitimleri karara bağlandı. Eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika verileceği ve bu sertifikaların hem PDO (menşe korumalı ürün) alım sürecinde hem de hellim ihracatında kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Toplam 3 saat sürecek eğitimlerin Haziran ayında başlaması planlanıyor. Eğitimlerin yapılacağı bölgeler ve saatleri ise ilerleyen günlerde duyurulacak. Sertifikaların uluslararası geçerliliğe sahip olacağı da vurgulandı.

Fiyatlar şu şekilde belirlendi:

•Tosun: 200 TL/kg

•İnek: 140 TL/kg

•Düve: 170 TL/kg

•Kuzu: 300 TL/kg

•Oğlak: 290 TL/kg

•Besli: 180 TL/kg