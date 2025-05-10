‘Saldırıları arttı’

Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet konusunda çare olarak kabul edildiği gerçeği ortadayken, kuzeydeki otoritenin nizamına bağlı olarak iyi niyetle yatırım yapanların tutuklanmasının ikiyüzlü bir siyaset olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ın daha da çok saldırıya geçtiğini, her sektörde Kıbrıs Türkünü baltalamak için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, “Biz her zaman temastan yana olduk. Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir siyaset geliştirmeye çalıştık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Selimiye Camisi’nin kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldığına, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin, yeni Cumhuriyet Meclisi binasının açılışının yapıldığına ve pek çok faaliyet için alanlar yapıldığına işaret etti.

Tatar, “Tüm bunlar geleceğimiz için yatırımdır. Bu dönemde yapılanlar KKTC’ye yatırımdır, bizim özgürlüğümüzün ifadesidir” dedi.

Ticaret konusunda; pandemi, 6 Şubat depreminin yarattığı olumsuzluklar ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen rakamların yıllık ithalatın 3 milyon doları aştığını gösterdiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Sıkıntılar olabilir ama burası Mavi Vatan’ın kalbi, stratejik değeriyle buranın cazibesini arttırmak gerekiyor. Farklı ekonomik düşüncelerle öngörülebilirlik ile yatırımcıları cesaretlendirmenin yanında mega projeler de son derece önemlidir” diye konuştu.

“Gelecekte KKTC ekonomisinin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Mevcut potansiyeli girişimci ruhuyla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ticaretle ilgilenen özellikle genç kuşağın dünyaya açıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet konusunda çare olarak kabul edildiği gerçeği ortadayken, kuzeydeki otoritenin nizamına bağlı olarak iyi niyetle yatırım yapanların tutuklanmasının ikiyüzlü bir siyaset olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum liderliğinin yapmaya çalıştıkları, Kıbrıs Türklerinin yolundan vazgeçmesini sağlamayacaktır. Biz, iki devletli siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Rum liderliğinin yaptıkları Kıbrıs Türk halkını daha da kenetleyecektir” dedi.

İstikrar için iki devletli çözüm

Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki heyeti kabulünde de Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin belli bir aşamaya geldiğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların sona ermesi için mücadele verilirken Güney Kıbrıs’ın daha da saldırıya geçtiğini ve her sektörde Kıbrıs Türkünü baltalamak için ellerinden geleni yaptığını kaydetti.

Tatar, adanın istikrarı için iki devletli çözümün, Türk askerinin varlığının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devamının önemine dikkat çekti.

