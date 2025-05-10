Önemli yatırımlar hayata geçiriliyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’un kalkınması için hükümetin önemli yatırımları hayata geçirmeye başladığını söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre; bölgeye sosyal konut projeleri, modern hastane inşaatı ve tarımsal kalkınmayı destekleyecek yeni girişimler kazandırıldığını belirten Öztürkler, Güzelyurt’un hak ettiği noktaya ulaşması için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak bölgenin kalkınması, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yeni yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ile bir araya gelen Öztürkler, Kaymakamlığın merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu sağlama konusundaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Öztürkler, yerel yönetimlerin etkin çalışması sayesinde halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve doğru çözümler üretilebileceğini belirterek, devletin bölgesel kalkınmayı desteklemek için yerel yöneticilerle iş birliği içinde olması gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, Özçınar’ı ziyaret etti

Temaslarına devam eden Öztürkler, Güzelyurt Belediyesi yeni hizmet binasını ziyaret ederek Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile makamında görüştü.

Özçınar’ın başarılı ve özverili bir yönetim sergilediğini ifade eden Öztürkler, bölgedeki gelişimin her geçen gün daha net şekilde görüldüğünü, yeni hizmet binası ile birlikte de halka daha iyi hizmet verileceğini belirtti.

“Güzelyurt’un kalkınmasına katkı sağlayacak önemli projeler arasında sosyal konut projesi, modern hastane inşaatı ve şehrin denizle buluşmasını sağlayacak projeler ön plana çıkıyor.” diyen, Öztürkler, bölgenin altyapı, sosyal yaşam ve ekonomik kalkınma açısından daha ileriye taşınması için tüm imkanların hükümet tarafından seferber edildiğini vurguladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Güzelyurt Belediyesi olarak hedefleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı, Başkan Öztürkler ziyaretçi anı defterini imzaladı.

