Güzel bir proje 

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Cardplus iş birliğiyle "GeriDönüşümMatik" projesini hayata geçirdi.

Belediye’den yapılan açıklamada, proje kapsamında kullanım dışı kalan bankamatik kabinlerinin işlevsel geri dönüşüm noktalarına dönüştürüldüğü bildirildi.

Projeyle, kentte geri dönüşüm bilincinin artırılması, vatandaşların atıkları kaynağında ayrıştırma alışkanlığının teşvik edilmesi, sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması ve kamu-özel sektör iş birliklerinin çevre temelli güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun kamuoyuna duyurduğu projede, Kıbrıs Vakıflar Bankası, 4 kullanım dışı ATM kabinini ücretsiz tahsis etti.

Cardplus’ın dijital altyapı ve etiketleme desteği sağladığı projede, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ise bu kabinleri geri dönüşüm noktalarına dönüştürerek halkın kullanımına sundu.

Başkan Amcaoğlu, dönüştürülen kabinlerde vatandaşların QR kodlarla erişebileceği eğitici içeriklerin yer alacağını belirtti. Ayrıca kabinlerin üzerinde yönlendirici etiketler, “GeriDönüşümMatik” ibaresi ve belediye logosunun bulunacağını ifade etti.

Doğaya, kente ve geleceğe sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Amcaoğlu, projeye katkılarından dolayı Kıbrıs Vakıflar Bankası’na ve Cardplus ailesine teşekkür etti.

