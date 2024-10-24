Gelirin kaynağı araştırılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’nın, 2013 yılı ekonomik kriz döneminde üniversite öğrencilerini desteklemek maksatlı kurduğu “Bağımsız Sosyal Destek Fonu’nda” eski Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in, görevden alınmadan önce verdiği emirle başlatılan inceleme devam ediyor.

Politis’in haberine göre inceleme, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in, 2023’ün sadece 9 ayında 2,2 milyon Euro toplayan “first lady”ye ait fonun, Karsera başkanlığındaki yürütme komitesi tarafından onaylanan ve reddedilen bütün başvuruların muteber ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde araştırılıp araştırılmadığının incelenmesini geçen mayıs ayında yaptığı yazılı talep üzerine başlamıştı.

Hristofidis yazılı şikayetinde, fondaki şeffaflık sorununun adam kayırma ve rüşvete dair haklı endişeler yarattığına dikkat çekmişti.

Rum Meclis Genel Kurulu DİSİ milletvekilleri Nikos Yeorgiu ve Kiriakos Haciyannis’in önerisi ile, Karsera’nın fonunun şeffaflığı ve hesap vermesi hedefiyle bir ay önce bir yasa onayladı. Ancak Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis Anayasa Mahkemesi’nden, fona 5 bin euronun üzerinde bağış yapan özel ve tüzel kişilerin isimlerinin her yıl sonunda açıklanmasını öngören yasanın iptalini istemişti.

Öneri sahiplerinden Nikos Yeorgiu, Hristodulidis’in fona 5 bin euronun üzerinde bağış yapanların isimlerinin açıklanmaması için yasanın iptal ettirilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Yeorgiu, seçim kampanyasında şeffaflığı getireceği vaadinde bulunduğunu hatırlatarak, yasaya önce Hristodulidis’in sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Gazete Rum meclisin ilgili yasayı yapma niyetine ilk önce Filippa Karsera’nın karşı çıktığına dikkat çekti. Rum Başkanlık Sarayı’nın, özel şirketler ve iş insanlarından bağış toplayan ve Karsera gibi “siyasi nüfuz sahibi kişi” tarafından yönetilen birkaç milyonluk bir fonun şeffaf olmasını istemek yerine bağışçı isimlerinin açıklanmasını engellemek için her yolu denemekte olduğuna” dikkat çeken gazete “gizlemek istedikleri ne?” diye sordu.