Kararı yarına kaldı

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 3 suçtan yargılanan sanık, aleyhine getirilen davaların tümünden suçlu bulundu.

Sanık hakkındaki ceza kararı ise yarın açıklanacak. Soruşturmanın ardından geçtiğimiz nisan ayında teminatla serbest bırakılan sanık, ceza kararı açıklanıncaya kadar tutuklu kalacak.

Kaza mahkemesinde görülen dünkü duruşmada sanık, “dikkatsiz sürüş, KKTC’de geçerli ehliyeti olmadan araç kullanma ve karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçerek, bir trafik kazasına neden olma” suçlarından itham edildi. Sanık, aleyhine getirilen 3 davaya da kabul yönünde cevap verirken, olguları aktarılmasına geçirildi.

İddia makamı tarafından aktarılan olgularda kazanın 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17.15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Davaya bakan savcı, Doğukan Yiğit Ünlü’nün yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiğini belirtti. Savcı, sanığın o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sami Sevinç yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ifade etti.

Savcı, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığın belirtti. Savcı ,Sevinç’in ameliyat geçirdiğini belirterek, doktor raporunu emare olarak sundu.

Savcı, sanığın trafik siciliyle ilgili raporu da emare olarak sunduktan sonra, sanığın avukatı söz hakkı aldı.

“Pişman ve üzgün”

Sanık avukatı ise müvekkilinin pişman ve üzgün olduğunu ifade etti. Müvekkilinin genç ve hayat tecrübesinden yoksun olduğunu dile getiren savunma, üniversite öğrencisi olduğunu, tek gayesinin okulunu bitirmek ve ailesinin yanına dönmek olduğunu ifade etti.

Savunma, müvekkilinin karşı tarafın maddi ve manevi olarak tazmin etmek istediğini ve ileride zararları ödeyeceğini dile getirdi.

Karar açıklanacak

Davaya bakan kaza mahkemesi yargıcı, müştekide kalıcı hasar olup olmadığını sordu. İddia makamı, doktor raporunda müştekiye kırıklardan dolayı vida takıldığının ve bir takım operasyonlar geçirdiğinin yazıldığını söyledi.

Yargıç, sanığın aleyhine getirilen 3 davayı kabul ettiğini belirtti. Yargıç, sanığı yargılandığı 3 davadan suçlu bulup mahkum ettiğini ifade ederek, ceza kararını açıklamak için ise davayı 25 Ekim 2024 tarihine bıraktı. Yargıç, sanığın o günde kadar tutuklu kalmasına emir verdi.