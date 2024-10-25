Ateşkes yine gündemde

Ateşkes görüşmeleri ve rehine takası için bir kez daha Ortadoğu turuna başlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Blinken, Katar Başbakanı es Sani ile bir araya geldi. Blinken, "Müzakerecilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesini bekliyoruz" dedi ve ABD'nin Gazze savaşını sona erdirmek için "farklı seçeneklere" baktığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana 11'inci kez çıktığı Ortadoğu turunda bugün Katar'ı ziyaret ediyor.

Başkent Doha'ya giden Blinken, Katar Başbakanı Şeyh Tamim bin Hamad Es Sani ile Lusail Sarayında bir araya geldi.

Başbakan, ABD ve İsrail heyetlerinin Doha'da Gazze ateşkes görüşmeleri için bir araya geleceğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman es Sani de yaptığı açıklamada, ABD, Mısır ve Katar arasında, ateşkese ve İsrailli rehineler ile Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin çabaların devam ettiğini söyledi.

"Bölgede bu acı dolu süreç sona ermeli" diyen es Sani, "Gazze'de sürdürebilir bir çözüm ve savaş sonrasını tartıştık" diye ekledi. Es Sani, son günlerde Hamas'ın siyasi ofisiyle iletişime geçtiklerini de belirtti.

ABD'li müzakerecilerin bir ilerleme için Doha'da İsrail heyeti ile bir araya geleceklerini açıkladı.

ABD Gazze'de farklı seçeneklere bakıyor

Blinken da"Müzakerecilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesini bekliyoruz" dedi. ABD'li bakan, Filistinlilere 135 milyon dolarlık daha yardım göndereceklerini duyurdu. Öte yandan Blinken, ABD'nin Gazze savaşını sona erdirmek için "farklı seçeneklere" baktığını belirtti.

Es Sani ayrıca "İsrail'in, Katar merkezli El Cezire gazetecilerin yönelik suçlamalarında doğruluk payı varsa El Cezire harekete geçmelidir ancak suçlamalara şüpheyle yaklaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Blinken ise İsrail'in El Cezire gazetecilerini Hamas üyesi olmakla suçladığı raporun doğruluğu hakkında konuşamayacağını söyledi.

Sinvar'ın ölümünü fırsat olarak görüyorlar

Katar, Gazze için yürütülen ateşkes görüşmelerinde önde gelen arabulucu ülkelerden biri.

Amerika, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın geçen hafta Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülmesini, ateşkes çabalarını canlandırmak için bir "fırsat" görüyor.

Ancak çıkmaza giren görüşmelerde, tarafların taleplerini değiştirdiklerine dair bir işaret yok.

Blinken'in salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmesinin ardından da bir ilerleme kaydedildiği görülmedi.

İsrail'den sonra Suudi Arabistan'ı da ziyaret eden Blinken'ın, bir sonraki durağının yarın İngiltere olması bekleniyor.