3 kişi tutuklandı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta dün sabahın erken saatlerinde iki katlı bir apartmanın giriş kısmının merdiven boşluğunda çıkan ve bir kişinin ölümüne neden olan yangının kundaklama olduğu belirlendi.

Çıkan yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah hayatını kaybederken, Jonathan Maukle Adjabeng ise yaralandı. Polis yaptığı soruşturma sonucu yangını S.M.A.E.(E-25) ve İ.E.G’nin(E-20) çıkardığını tespit etti. M.A.E.ve İ.E.G’nin yanı sıra mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-42) tutuklandı.

Sabah karşı yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre, saat 03.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, merdiven boşluğunda muhafaza edilen valizler ile içindeki muhtelif kıyafetler, iki jeneratör, güvenlik kamerası kabloları, 10 elektrik kesici sigorta ve elektrik panosu, bir tüp gaz yandı. Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tüm binanın duvarları islendi.

İhbar üzerine polis ile itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yangın, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangından etkilenen apartman sakinleri Derrick Bamfo Ampomah ve Jonathan Maukle Adjabeng (E-24) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Derrick Bamfo Ampomah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer şahıs ise Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Hayatını kaybeden Ampomah'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Gece yarısı ateşe verdiler

Polis Olay Yeri İnceleme uzmanları, detaylı incelemelerde bulundu, bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.M.A.E.(E-25) ve İ.E.G’nin(E-20) henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları tespit edildi. S.M.A.E.ve İ.E.G’nin yanı sıra mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-42) tutuklandı.

Tutuklanan zanlıların “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlarından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.