Üzen tablo

Ülke genelinde son bir haftada 73 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda üç kişi yaşamını yitirirken, 31 kişi yaralandı. Kazaların sebepleri arasında ise ilk sırada yine sürat yer aldı.

Polis Basın Subaylığı, Haftalık Trafik Raporu’nu yayımladı. Buna göre, 14 Ekim-20 Ekim 2024 tarihlerini kapsayan sürede ülkede 73 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 2’si ölüm, 25’i yaralanma ve 46’sı hasarla sonuçlanırken; ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı. Kazalarda oluşan hasar miktarı ise 2 milyon 485 bin TL 45 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Dönem içerisinde meydana gelen kazaların 22’si süratli araç kullanma, 16’sı dikkatsiz sürüş, 12’si kavşakta durmama, 13’ü yakın takip ve 10’u diğer etkenlerden oldu.

Kazaların 28’i Lefkoşa, 18’i Gazimağusa, 15’i Girne, 7’si Güzelyurt ve 5’i İskele’de yaşandı.

17 bin 655 araç kontrol edildi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 655 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 3 bin 227 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 183 araç trafikten men edildi ve 8 sürücü tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 10:05