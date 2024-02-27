Ekipler seferber oldu

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Gürdağ Tuğla fabrikasında dün sabaha karşı yangın çıktı. Çevrede paniğe yol açan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli - Alayköy Belediyelerine ait su tankerleri de yangın yerine sevk edildi. Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre yangın dün saat 05.40’ta çıktı. Yangın yerine itfaiye ekipleri ve Sivil Savunmadan 9 personel, yangına ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve bir su tankeri intikal etti. Daha sonra çevre belediyeler su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Fabrikanın çatısına, muhtelif iş aletlerinin bulunduğu depoya ve tuğla fırın bölümüne hasar veren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elbirliğiyle söndürülen yangın maddi zarara yol açarken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

7 günde 5 yangın

Öte yandan son bir haftada çıkan 5 yangında yaklaşık 339 bin 500TL’lik zarar oluştu. Polis Genel Müdürlüğü’nün itfaiye raporuna göre, 19-25 Şubat tarihlerini kapsayan sürede, KKTC’de toplam beş yangın çıktı. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 339 bin 500 TL olarak hesaplandı. Beş yangından ikisi Girne’de, diğerleri ise Gazimağusa, Lefkoşa Çağlayan bölgesi ve Geçitkale’de çıktı. Yangınların muhtemel sebebi arasında, “kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan ve evin elektrik aksamındaki aşırı yüklenme” yer aldı.