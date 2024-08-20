Ekonomik darbe

Rum Yönetimi, kuzeydeki Rum mülklerini pazarlayan emlakçılara yönelik tutuklama girişimlerinin ardından bu kez, turizmcilerin peşine düştü. Tur operatörlerine gönderilen uyarı mektuplarında, kuzeye turist götürenlere teşvik verilmeyeceği ve aleyhlerinde işlem yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB ) Başkanı Orhon Tolun ile Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, yaşanan bu gelişme karşısında KKTC makamlarına ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerine çağrıda bulunarak, Türk turizmi baltalamak isteyen Rum Yönetimi’nin durdurulması için girişim yapılmasını istedi.

Tolun ve Çağıner yaptıkları yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs’ta konaklayan turistlerin günübirlik turlarla Kuzey Kıbrıs’a geçişini engellemeye çalışıyor. Rum liderliği, Güney’de konaklayan müşterilerini Kuzey Kıbrıs’a geziye gönderen tur operatörlerine, turist getirdikleri için verdikleri teşvikleri keseceğini duyurdu. Bu adımı, Kıbrıs Türk ekonomisine karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar.”

Tolun ve Çağıner, Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden TUI'nin yerel ortaklarına gönderdiği bir e-posta ile bu durumu acentelere bildirdiğini ve bu gelişmenin ardından Güney'deki meslektaşlarının Kuzey Kıbrıs’a tur düzenleyemeyeceğini kaydetti.

Hizmet sektörünü olumsuz etkileyecek

Bu durumun, Kuzey Kıbrıs’taki hizmet sektörünü olumsuz etkileyeceğini, özellikle seyahat acenteleri, oteller, rehberler, restoranlar ve müzelerin ciddi gelir kaybına uğrayacağını ifade etti.

Tolun ve Çağıner Rum hükümetinin ayrılıkçı adımlarının görülmesi ve bunların önlenmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanlığı ve hükümet nezdinde de girişim yapılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslenen Tolun ve Çağıner Rum Yönetimi'nin iyi niyetten yoksun ve işbirliği ortamını bozan adımlarına karşı gerekli önlemleri alınmalarını talep etti.

