banner564

Ekonomik darbe

Rum Yönetimi kuzeydeki emlakçılardan sonra turizmcilerin peşine düştü

Ekonomik darbe
banner598

Rum Yönetimi, kuzeydeki Rum mülklerini pazarlayan emlakçılara yönelik tutuklama girişimlerinin ardından bu kez, turizmcilerin peşine düştü. Tur operatörlerine gönderilen uyarı mektuplarında, kuzeye turist götürenlere teşvik verilmeyeceği ve aleyhlerinde işlem yapılacağı bildirildi.
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB ) Başkanı Orhon Tolun ile Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, yaşanan bu gelişme karşısında KKTC makamlarına ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerine çağrıda bulunarak, Türk turizmi baltalamak isteyen Rum Yönetimi’nin durdurulması için girişim yapılmasını istedi.
Tolun ve Çağıner yaptıkları yazılı açıklamada şunları belirtti:
"Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs’ta konaklayan turistlerin günübirlik turlarla Kuzey Kıbrıs’a geçişini engellemeye çalışıyor. Rum liderliği, Güney’de konaklayan müşterilerini Kuzey Kıbrıs’a geziye gönderen tur operatörlerine, turist getirdikleri için verdikleri teşvikleri keseceğini duyurdu. Bu adımı, Kıbrıs Türk ekonomisine karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar.”
Tolun ve Çağıner, Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden TUI'nin yerel ortaklarına gönderdiği bir e-posta ile bu durumu acentelere bildirdiğini ve bu gelişmenin ardından Güney'deki meslektaşlarının Kuzey Kıbrıs’a tur düzenleyemeyeceğini kaydetti. 

Hizmet sektörünü olumsuz etkileyecek
Bu durumun, Kuzey Kıbrıs’taki hizmet sektörünü olumsuz etkileyeceğini, özellikle seyahat acenteleri, oteller, rehberler, restoranlar ve müzelerin ciddi gelir kaybına uğrayacağını ifade etti.
Tolun ve Çağıner Rum hükümetinin ayrılıkçı adımlarının görülmesi ve bunların önlenmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanlığı ve hükümet nezdinde de girişim yapılması gerektiğini vurguladı.
Son olarak Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslenen Tolun ve Çağıner Rum Yönetimi'nin iyi niyetten yoksun ve işbirliği ortamını bozan adımlarına karşı gerekli önlemleri alınmalarını talep etti.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

Ben Yaparım olur KKTCsinde Üretim ‘ Turizm ‘ İnşaat ve Eğitim Sektörlerimizde ÇEMBER DARALIYOR Elektriksizlik ve Susuzluk Kapımıza geldiğini ise Bizden başka Mısırdaki Sağır Sultan bile duymuştur !!

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 57 saniye Önce

EGEMEN AYRI bir DEVLET DEĞİLMİYİZ YANİ ??

SIRADAKİ HABER
Mersin’den almış
Mersin’den almış
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner628

banner473