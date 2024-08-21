Güzel bir etkinlik oldu

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği tarafından düzenlenen 11’inci Halk Dansları Barış Festivali için ülkeye gelen halk dansları ekiplerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, ziyarette Türkiye, Litvanya ve Makedonya halk dansları topluluğu temsilcileri yer aldı.

Temsilciler Daire Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’na çeşitli hediyeler sunarken, Ozanoğlu da plaket takdim etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, ekiplerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası etkinliklerin önemli olduğunu, gençler arasında kültür alışverişi sağladığını belirten Ozanoğlu, yurt dışındaki organizasyonlarının gençlere olumlu yönde yansıdığını ifade etti.

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği Başkanı Serhat Kozoğlu, düzenledikleri 11’inci Halk Dansları Barış Festivali’ne üç ülkeden 4 ekip katıldığını, 17 Ağustos’ta Yılmazköy’de, 18’inde Kaleburnu’nda, 19’unda ise Kızılbaş Parkı’nda gösteriler yapıldığını aktardı. Kozoğlu, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.