Geleceğe  ışık tutacak

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 3 - 41 Hayat, 41 Öykü, 41 Kalem” kitabı önceki akşam yapılan etkinlikle tanıtıldı.

Açıklamaya göre, Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği’nde yapılan tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sibel Siber, kitabın sponsorları olan Limasol Sigorta Ltd. ve Kültür Dairesi yetkilileri katıldı.

“Ülkede kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi ile toplumsal değerler içerisinde yaratıp yaşattıklarını görünür kılmayı, farkındalık yaratmayı amaçladığı” ifade edilen kitap serisinin üçüncüsüne yönelik düzenlenen ve Fatma Coşar Kınış’ın sunduğu gecede yapılan konuşmaların ardından kitap satışı yapıldı.

Ekingen: 25 belgesel,3 kitap ve 3 sergiye ulaştık

İlk konuşmayı yapan KÖDER Başkanı Şenay Ekingen toplumda çeşitli kesimlerden aldıkları destekler ve iş birlikleriyle bugüne kadar 25 belgesel çektiklerini, 22 belgesel film gösterimi yaptıklarını, tanıtılan ile birlikte 3 kitap bastıklarını ve 3 sergi hazırlayıp toplumla buluşturduklarını belirterek, ülkedeki 41 değerli kadının daha hayat hikayelerinin bulunduğu kitaba koydukları değerli katkılardan dolayı Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Limasol Sigorta’ya çok teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında ise kitabın sponsorları Limasol Sigorta Ltd. adına Genel Müdürü Mustafa Seyitler’e ve Kültür Dairesi Müdürlüğü adına da Daire Temsilcisi Pervin Aremek’e birer teşekkür belgesi takdim edildi.

Tatar: Kadınlarımız toplumu ve aileyi ayakta tutuyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kadınları geride bırakan toplumlar, geri kalmaya mahkumdur’ sözüne atıfta bulundu.

Geçmişten geleceğe köprüler oluşturulurken, mücadele yıllarında kadınların başarılı olduğuna, aileyi ve toplumu ayakta tuttuğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, fedakarlık ve mücadelenin başarının anahtarı olduğunu kaydetti.

