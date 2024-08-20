‘Bunun izahı yok’

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupalı turistlerin 31 Ağustos tarihine kadar Güney’den Kuzey’e günübirlik geçişlerini engelleme çabasına tepki gösterdi.

Ataoğlu, bu hareketin Avrupa Birliği’nin (AB) serbest dolaşım ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

Bu girişimin hem ekonomik hem de sosyal açıdan ülkeyi olumsuz etkileyeceğini belirten Ataoğlu, turistlerin seyahat özgürlüğünün, serbest dolaşım haklarının kısıtlanmasının da izahının olmadığını vurguladı.

Ataoğlu, Almanya’nın en önde gelen tur operatörü olan TUI tarafından yapılan açıklamaya da değinerek, Rum Yönetimi ile varılan anlaşma gereği, Kuzey Kıbrıs'a düzenlenen tüm turların 31 Ağustos 2024'e kadar durdurulacağı yönündeki açıklamasının da turizmin doğasına aykırı olarak siyasi bir karar niteliği taşıdığını belirtti.

Ataoğlu: “Özellikle, TUI'nin 31 Ağustos 2024'e kadar Kuzey Kıbrıs'a düzenlenen turları tamamen durdurmayı planladığını duyurması, iki toplumdaki yerel çalışanların ve turizm sektörü çalışanları için büyük bir belirsizlik yaratmıştır” dedi.

