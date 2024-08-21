New York’a hazırlık

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, New York’a gitmezden önce siyasi liderliği Kıbrıs sorununda bilgilendirmek amacıyla 13 Eylül’de Ulusal Konseyi toplayacağını yazdı.

Ulusal Konsey toplantısına ilişkin kararın, EDEK’in, Kıbrıs sorununa ilişkin eylemlerine yönelik reaksiyonları üzerine alındığını yazan gazete, hükümet ile EDEK arasındaki, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB Dışişleri Bakanları Gayri Resmi toplantısına katılmasına Rum Yönetimi’nin onay vermesine ilişkin anlaşmazlığa da atıfta bulundu.

Habere göre Ulusal Konsey toplantısı çerçevesinde siyasi liderlik, BM Genel Sekreteri ile liderler arasında üçlü görüşme gerçekleştirilmesi için sarf edilen çabalar; Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısına katılmasına verilen yanıt ve bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendirilecek.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu’na (RİK) yaptığı açıklamada 2019 yılına kadar Türk Dışişleri Bakanlarının, aday ülkelerle ilgili konular olduğu zaman Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısına katılmakta olduğunu belirterek, Türkiye ile ilgili bu kararın geçen nisan ayındaki Avrupa Konseyi toplantısındaki kararların devamı olarak alındığını ifade etti.

Türkiye’nin toplantıya katılmasına izin verilmesine yönelik tepkiler üzerine Letimbiotis, hiçbir şeyin gizlice yapılmadığını söyledi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreterinin lideri New York’a çağırması çabalarına yönelik söyledikleri konusunda yapılan eleştirilere de atıfta bulundu.

