Sürücü yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Girne - Tatlısu anayolunda, dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.20 sıralarında Girne - Tatlısu Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında kaza oldu. Kazada, Vidmantas Svazas (E-71), yönetimindeki NC 785 plakalı araç ile Girne’ye doğru giderken dikkatsizce anayol konumunda bulunan Beşparmaklar Caddesi’ne girdi ve o esnada cadde üzerinde doğuya giden Süleyman Çiftsüren (E-45) yönetimindeki UG 606 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan UG 606 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağından çıkarak reklam panosuna çarpıp durdu.

Kazada yaralanan NC 785 plakalı araç sürücüsü Svazas kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Alkollü sürücüler kaza yaptı

Öte yandan Girne’de Doğan Temizüd (E-47) önceki akşam saat 16.30'da yönetimindeki YM 273 araçla geri geri seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, gerisinden 198 miligram alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Stanley Dennis Okolie (E-24) yönetimindeki YH 806 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya sebep oldu.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Park halindeki araca çarptı

Lefkoşa’da ise Funda Gülseven (K-35) saat 20.30'da yönetimindeki NK 629 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halindeki YK 840 plakalı araca çarptı. 188 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Gülseven aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



