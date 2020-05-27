Ekonominin direği koptu

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne kayıtlı 111 turistik tesis bulunuyor. Beş yıldızlı büyük oteller, küçük işletmeler dahil bu 111 tesis 2 ayı aşkın bir süre faaliyet gösteremediği gibi; ilk kez bayramı kapalı geçirdi.

Otellerin bu süreçte kapalı kalması turizm sektöründen geçinenlerin yanı sıra devlet gelirlerini olumsuz yönde etkiledi.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner; otellerin kapalı kaldığı 2 aylık süre içinde devlet bütçesinde 100 milyon dolar kayba neden olduğunu ifade etti.

Diyalog’a konuşan Çağıner, 1 Haziran tarihi itibari ile ilk etapta 30 tesisin kapılarını açacağını, geri kalan işletmelerin de turist akışının başlamasıyla faaliyete geçeceğini açıkladı. Çağıner, “İç turizmden büyük bir beklenti yok. Yurt dışından turist akışı bekliyoruz” dedi.

Çağıner, açılacak olan tesislerin Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde faaliyet göstereceğini söyledi.

Çoğunluk beklemeyi tercih etti

Çağıner, 30 tesis hariç diğer işletmelerin yurt dışından turist gelene kadar açılmayı düşünmediğini belirterek, “İç turizmden fazla bir beklenti yok. Bu nedenle çoğu işletme 1 Haziran’a açılmayacak. Kapalı kalmayı tercih eden işletmeler, uçuşların başlamasını, güney ile kuzey arasındaki sınır kapılarının açılmasını ve yurt dışından turist akışının sağlanmasını bekliyor” dedi.

Çağıner, haziran ayında tesislerde pek fazla bir doluluk beklenmediğini söylerken, temmuz gibi sektörün toparlanmaya başlayacağını dile getirdi.

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, “Eğer temmuz ayında beklenilen olmazsa asıl işsizlik o zaman başlayacak” dedi.

Çağıner şöyle devam etti:

“Turistik tesisler 2 ayı aşkın süredir kapalı. 111 işletmeden 30’u 1 Haziran’da açılacak. Bu oteller iç turizme hizmet edecek. Diğerleri de uçuşların başlamasını, sınır kapılarının açılmasını bekliyor. Çünkü insanlarımızın alım gücü de düştü. Bu nedenle iç turizmden yüksek bir beklenti yok.

Turizm sektörü açılımlardan sonra yani Temmuz ayı gibi toparlanmayı bekliyor. Uçuşların başlaması ile Türkiye’den yoğun turist akışı bekliyoruz. Sınır kapılarının açılması ile de Avrupa’dan turist geleceğini umuyoruz.

Ancak eğer beklenen toparlanma olmazsa o zaman durum daha da kötü olur. Çünkü oteller yıllardır yanlarında çalışan personellerini bırakmadı, sürecin bitmesini bekledi. Eğer toparlanma olmazsa o zaman tuttuğu personeli bırakmak zorunda kalacak. Sektörde esas işsizlik de o zaman başlayacak. Tam toparlanma sürecinin ise 2021 yılında olacağını düşünüyoruz.”

Tüm kesimler yara aldı

Çağıner, turizmin ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirtti. Çağıner, kapalılıktan dolayı sadece turizmin değil, sektörden geçinen yerli üreticilerin, imalatçıların da yara aldığını ifade etti. Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, binlerce kişinin çalıştığı turizm sektörünün kapalı olmasının iç piyasaya da olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Başkan Çağıner, tüm bunların yanı sıra devletin de büyük bir zarara uğradığını kaydetti.

Çağıner, “Uzun süredir tesisler kapalı. Bu durum turizmi, paydaşlarını ve devleti olumsuz etkiliyor. Devletin 2 aylık sürede kaybettiği turizm geliri 100 milyon dolardır. Toparlanma olmazsa bu kayıp daha da artacaktır” dedi.

Tedbirlerle açılım olacak

Çağıner, açılacak olan tesislerin Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde faaliyet göstereceğini söyledi. Çağıner, önceliğin sağlıklı ve güvenli bir konaklama olduğunu ifade etti.

Çağıner, otellerde tek kullanımlık malzemeler kullanılması, ortak kullanım olmaması, otel girişinde dezenfektanlı paspas, ateş ölçer ve resepsiyonda görevli personel ile müşteriler arasında şeffaf paravan konulması gibi birçok önlem olacağını, tesislerin ise Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından rutin olarak denetleneceğini söyledi.

Hidrojen Peroksit ile tesislerin sürekli dezenfekte edileceğini vurgulayan Çağıner, otele giren her müşterilerin ve valizlerinin de belirli dezenfektan işlemlerinden geçeceğini kaydetti.

Havaların ısınması ile vatandaşların plajlara gitme eğilimi olduğunu belirten Çağıner, plajlarda da gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti. Çağıner, alınan tedbirlerde düzenlemelerin sosyal mesafe kuralına göre yapılacağını sözlerine ekledi.