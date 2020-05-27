Tatar'ın mektubuna yanıt



Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Başbakan Ersin Tatar arasındaki köşe yazısı aracılığıyla iletişime bugün yeni bir paragraf eklendi. Akar'ın kaleme aldığı köşe yazısına cevap mektubu yollayan Başbakan Ersin Tatar'ın mektubunda yer alan ifadelere bu kez de Reşat Akar yanıt verdi...

Akar, "Başbakan Ersin Tatar’ın, Diyalog TV uydu yayınlarının kapatılmasına ilişkin yazımıza gönderdiği mektubu dün bu köşede yayınlamıştık… Ülkenin en tepesindeki bir makamla uzun uzadıya tartışmak niyetinde değiliz… Ancak; mektubunda yer alan bazı iddiaları ‘vakit geçmeden’ yanıtlamanın ve tarihe not düşmenin gerekli olduğuna inanıyoruz…" diyerek başladığı köşe yazsının tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz



https://www.diyaloggazetesi.com/mektuba-yanit-makale,8880.html



Reşat AKAR'ın Köşesi

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 11:02