Esnaf kan ağlıyor

Ömer KADİROĞLU

Turizmin başkenti Girne’deki mağazalar, Coronavirüs salgını sonrasında yaklaşık iki aylık bir süreyle

kepenk indirmişti. Normal yaşama dönüş kapsamında 1 Mayıs’tan itibaren kepenkler açılsa da çarşı esnafı umduğunu bulamadı. Ülkede turist olmadığı için bayram süresince satış yapamayan mağaza sahipleri “Tarihin en kötü dönemini yaşıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı” diyor.

Esnaf ne dedi…?

Hüseyin Kulak

“Uzun bir aradan sonra bayram öncesi iş yerlerimizi tekrar açtık. Girne esnafı turiste hitap ettiği için dükkânları açıp açmama bir şey fark ettirmiyor. Girne çarşısına zaten yerli halk gelmiyordu turistlerle işlerimizi döndürüyorduk. Salgın nedeniyle kapanan turizm sektörü ve okullar işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu kapalılık süreci devam eder ve ülkeye turist gelmezse Girne esnafı bitme noktasına gelir. Bayramda geçmiş yıllarda yaptığımız satıların onda birini bile yapamadık. Böyle giderse ne dükkan kirası ne de personel maaşlarını ödeyemeyiz. Devletten esnafın iş yapıp yapmadığını kontrol etmeleri ve buna göre bir ödeme talep etmelerini istiyoruz. İşlerimizi yeniden rayına oturtabilmemiz ve eski gücümüze gelebilmemiz için minimum iki yıl isteyeceğiz.”

Meryem Yıldız

“Dükkânlarımızı iki ay sonra yeniden açtık ancak boşuna. Bir süre önce cıvıl cıvıl olan sokaklarımız şimdilerde bom boş kaldı. Burada devletin bir suçu yok ancak esnafın beklentileri var. Bu şartlarda dükkân açıp elektrik yakıp masraf yapmak gereksizdir ve açmasak daha iyiydi. Öte yandan kiracısı olduğumuz Vakıflara nasıl ödeme yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Bu konuda devletten beklentimiz küçük esnaf için de çözümler üretmesidir. Böyle giderse en fazla iki ay dayanabiliriz. Küçük esnaf olarak devletin desteğine ihtiyacımız vardır.”

Fecriye Öndüç

“Dükkânlarımızı açtık ancak bir Allahın kulu gelmedi. Elektrik yakıyoruz ancak siftah yapmadan kapatıp eve gidiyoruz. Hükümet bizi bu duruma bile bile soktu. Bin 500 lirayı ödemesin diye ‘dükkânlarınızı açın’ dedi ancak iş yapıp yapmadığımız umurlarında değil. Mesela bayramda hiç satış yapamadık. Salgın öncesi işlerim iyiydi ve buna güvenerek ev kredisi çektim. Şimdi kredi taksitlerimi nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Diğer yandan siftah yapmadan kapattığımız dükkânlarımızla ilgili kiraları nasıl ödeyeceğiz bilemiyoruz. Hiç birimiz kendi isteğimizle dükkânlarımızı kapatmadık. Bu süreçte de elimizde olan birikimden harcama yaptık. Bu süreç bizi 1974 yılına geri götürdü. Devletten biz küçük esnafın devamlılığı için destek bekliyoruz.”

Sahid Çadri

“Girne’de esnafım ve 2 ay sonra dükkânımı açtım. Biz burada turistlerle iş yapıyorduk. Turizm sektörü kapalı olduğu için iş yapamıyoruz. Sabah gelip açıyoruz akşam kapatıp gidiyoruz ve kimse gelmiyor. Hiç iş yapamadığımız için ay sonu kiralarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz. Devletten biz küçük esnaf için de önlemler bekliyoruz.”

Ercan Çelik

“Salgın sürecinde evimize kapandığımız için elimizdeki birikimi harcamak durumunda kaldık. Devletten bu konuda çalışmalar bekliyoruz. Dükkânlarımızı açtık ama kim gelecek. Küçük esnafın devamlılığı için devletten çalışma bekliyoruz. İnsanlarda para yok bu nedenle evlerinde yemek yemeği tercih ediyor. Bu süreçte dükkân sahipleri kiralarını istiyor. Diğer yandan dükkânlarımızı açınca devlet de bizden yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekliyor. Bu işin düzelmesi en az iki yıl ister. Bizler esnaf olarak çok zor durumdayız.”

Fettah Özpolat

“Coronavirüs salgını nedeniyle kapattığımız dükkânlarımız 2 ay sonra yeniden açtık. Bayramı geçirdik ama satış yapamadık. Girne esnafının işleri turistler ve öğrencilerle döndürüyordu.

Şimdi hem öğrencinin olmaması hem de turizm sektörünün kapalı olması işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu sezon turist gelmezse bu durum bizi en az iki yıl geriye götürür. Eğer turizme yönelik bir adım atılmazsa 2021 yılının mayıs ayına kadar yani bir yıl sonra yeniden işler duruma gelebileceğiz.”

Hasan Nazımoğlu

“Dükkânlarımızı açtık ancak turistlerle işlerimizi döndürüyorduk. Şu anda turizm sektörünün kapalı olması işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Dükkân sahipleri hala gelip kira talep ediyor ancak esnafın gelirinin olmadığını göz ardı ediyor. Ben 10 yıldır Girne’de esnafım ve bu durum böyle devam ederse bizi en az iki yıl geriye götürür. İşleri yeniden yoluna koymak için 2 yıl süreye ihtiyacımız var.

Devlet de esnafın yanında olmalı ve el birliği ile bu süreci atlatmalıyız.”

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 10:33