4 bin yıllık tarih

Gülden Hacımevlüt Alyaz

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) “Çağdaş Mağusa Gravürleri” söyleşi ve kitap tanıtım gecesi Lefkoşa Rüstem Kitabevi'nde yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Eski Meclis Başkanlarından Sibel Siber ve birçok sanatsever katıldı.

Editörlüğünü Ayhatun Ateşin'in üstlendiği “Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitabı, Doç. Dr. Ege Uluca Tümör, Emin Çizenel, Dr. Okan Dağlı ve Umut Germeç tarafından kaleme alındı.

Ateşin: Gravür kollektif bir sanattır

Gecede konuşan Ayhatun Ateşin, DAÜ’de gençlerle bir kulüp kurarak 2000’li yılların başında çalışmaya başladıklarını ve zamanla gençlerle sanatın farklı dallarını uyguladıklarını kaydetti.

Çalışma yaptıkları sanat dallarından birinin de gravür olduğunu aktaran Ateşin, “Neden gravür diye hep sordular. Gravür kazıyarak, boyayarak resim elde etmektir, kollektif bir sanattır. Birçok kişinin bir arada dayanışarak resim yapmasıdır.” dedi.

Kitapta Mağusa’yla ilgili bir önsöz hazırladığını aktaran Dağlı, 4 bin yıllık bir tarihe sahip olan Mağusa’nın 400 kelimeyle anlatılmasının zor olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ege Uluca da Mağusa’nın, “üzerinde konuşula konuşula bitirilemeyecek bir kent” olduğunu işaret ederek, “Mağusa çok katmanlı bir kent” ifadesini kullandı.

Tatar tebrik etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğe katılarak söyleşiyi gerçekleştiren Ayhatun Ateşin, Okan Dağlı ve Doç. Dr. Ege Uluca’ya teşekkür ederek, kitapta emeği geçenleri tebrik etti.

