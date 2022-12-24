Ekonomiye katkısı büyük

Ömer KADİROĞLU

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi için bağımsız başkanlık adaylığını açıklayan Fuat Namsoy, verimli bir seçim çalışma süreci geçirdiğini vatandaşların kendisine ve ekibine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi. Seçimden zaferle çıkması durumunda Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesi için mega projeleri olduğunu ifade eden Namsoy, bunun içinde gerekli tecrübesinin olduğunu, ihtiyaç duyulan mali kaynağı da bulabileceğini belirtti.

Diyalog’a konuşan Namsoy, Bölgedeki otellerden belediyenin aylık bir milyon lira civarında gelir sağladığını belirterek, “Bu da belediye gelirlerinde önemli bir kalemdir. Bunun dışında bölgede yaşayan personellerin de dolaylı olarak bölge ekonomisine katkıları büyüktür. Bir yerde yatırım varsa orada refah da vardır görüşündeyim” dedi.

“Yeni oluşum çerçevesinde de hedefimiz turizm yatırımlarını bölgemize çekmek ve imar planını hayata geçirip imar gelirlerini de düzene sokmak vardır. 51/95 Belediyeler yasasının bu bağlamda meclisten ivedilikle geçmesi de büyük önem arz etmektedir” diyen Namsoy, projelerinin hayat bulması ile Lapta, Alsancak ve Çamlıbel’in Kuzey Kıbrıs’ın refah düzeyi en yüksek beldeleri arasındaki yerini alacağına inanç belirtti. Namsoy, özellikle Marina ve teleferik projelerinden çok umutlu olduğunu söyledi.

Namsoy, yarınki yerel seçimlerin ülke demokrasisi için hayırlar getirmesini diledi ve tüm seçmenlerin iradelerini sandığa yansıtmaları çağrısında bulundu.

Namsoy’un Diyalog’un sorularına verdiği cevaplar şu şekilde oldu:

Soru: Bir dönem ara verdikten sonra yeniden belediye başkanlığına aday oldunuz. Kazanmanız halinde öncelikli hizmetleriniz ne olacak?

Öncelikli olarak mali yapıya, imar planına ve gelir getirici mega projelere yöneleceğiz. Uzun süreç alacak bu çalışmalar esnasında da özellikle hayvanlara ve çevreye yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz.

Soru: Lapta- Alsancak-Çamlıbel’in birleşmesiyle bölgenizde turizm yatırımlarının daha da artacağına inanıyor musunuz?

Bölgemiz Girne'nin trafik açışından kötü bir hal almasından dolayı çekim merkezi haline gelmiştir. Gerek turizm gerekse diğer yatırımların yeni dönemde bölgemize geleceği inancındayım. Turizm konusu bizim de öncelikli konularımız arasındadır ve biz de göreve geldiğimiz andan itibaren bu konuda çalışmalarımıza başlayacağız.

Soru: Bölgenin turizm gelirleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bildiğim kadarıyla bölgedeki otellerden gelen katkı aylık bir milyon lira civarındadır. Bu da belediye gelirlerinde önemli bir kalemdir. Bunun dışında bölgede yaşayan personellerin de dolaylı olarak bölge ekonomisine katkıları büyüktür. Bir yerde yatırım varsa orada refah da vardır görüşündeyim.

Soru: Belediyeye direkt ödenen harçlar ve diğer hizmetler ve Bölgedeki esnafın kazançları nedir?

Bölge esnafları işletme vergisi, personel vergisi, tabela vergisi, su, temizlik, sağlık gibi vergiler ödemektedir. Bu vergi kalemleri de bütçede önemli bir yer tutmaktadır. Bölge esnaflarının en büyük ihtiyacı nüfustur. Nüfus da doğru yatırımla olur. Siz belediye başkanı olarak esnafın islerine ket vuracak projeler üretirseniz esnafın kazancı düşer ve vergilerini ödemekte zorlanırlar. Dolayısıyla esnafı koruyacak projeler üretmek belediyenin bekası açısından önemlidir.

Soru: Yeni oluşum çerçevesinde belediyenin gelirlerini artırmak İçin projelerinizden bahseder misimiz?

Yeni oluşum çerçevesinde de hedefimiz turizm yatırımlarını bölgemize çekmek ve imar planını hayata geçirip imar gelirlerini de düzene sokmak vardır. 51/95 Belediyeler yasasının bu bağlamda meclisten ivedilikle geçmesi de büyük önem arz etmektedir. Özellikle Marina ve teleferik projemiz bu bağlamda en büyük projemizdir.

Soru: Yeniden aday olmanızı kısaca neye bağlıyorsunuz?

Ben hayatımda başladığım işleri yarım bırakmayı sevmem. Geçtiğimiz dönem başlatmış olduğum stratejik eylem planı, Marina teleferik projesi, imar planı çalışmaları gibi birçok projemiz hayat bulmayı beklemektedir. Dolayısıyla bu projeleri bitirmek adına yeniden aday oldum. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde yaşanan seller, pandemi ve bunları. Takiben mali kriz fazla bir hareket şansı vermemişti dolayısıyla yeni yasa ile bu projelerimizi de hayata geçireceğimize inanıyorum. Adanın en büyük alanlı belediyesine hizmet götürmek kolay değildi ve biz her köyümüze hizmet götürmek için çok çalışmıştık. Köylerimizi gezerken halkımızın bu günleri hatırladığını görmek bizleri memnun etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022, 10:35