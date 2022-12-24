Yeşilköy’de yas var

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yeşilköy’den dün sabah gelen haber tüm ülkeyi yasa boğdu. Henüz bir buçuk yaşında olan Halil Yumurtaş, park halinden harekete geçen kamyonetin sol tekeri altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, bahçe işleri yaparak geçimini sağlayan minik Halil’in anne ve babası, satışa gittiği esnada, evde uyuyan minik Halil, uyanarak evin önüne çıktı ve o esnada park halinde olan ve harekete geçen, Güngör İnce yönetimindeli SY 724 plakalı kamyonetin sol arka tekerinin altında kaldı. Minik Halil olay yerinde yaşamını yitirirken, acı haberi alan anne ve babası kaza mahaline gelerek feryat etti.

Sürücü tutuklandı

Polis Basın Subayı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 11.00 sıralarında, Yeşilköy’de, Lale sokak üzerinde, yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçiren 59 yaşındaki Güngör İnce, o esnada kaldığı ikamethagtan yola atılan 1 buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş’ın üzerinden kamyonunun sol tekeri ile geçti. Kaza sonucu Halil Yumurtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Güngör İnce tutuklandı. Sürücü’nün bugün nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Anne ve babası kahroldu

Bahçede yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan minik Halil’in anne ve babası Havva ve Ümit Yumurtaş, dün minik Halil’i uyuttuktan sonra satış yapmak üzere evden ayrıldı. Anne ve baba aldığı acı haberle olay yerine geldi ve gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı ve uzun süre feryat etti. Acı olaya tanık olan komşular da uzun süre gözyaşı döktü.

Minik Halil’in cenazesi otopsi amaçlı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazesinin, yapılacak olan otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022, 10:34